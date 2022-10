Moralizatorstwo ministra Kumocha

„Nie jesteśmy zadowoleni z polityki Węgier [w kontekście konfliktu na Ukrainie]. Węgry mają zmienić… muszą zmienić swoją politykę, jeśli chcą być naprawdę wiarygodnym partnerem. Dla Polski dzisiaj 95 procent polityki zagranicznej to jest bezpieczeństwo i jeżeli jakiś kraj prowadzi politykę, która nie jest zgoda z naszą polityką bezpieczeństwa, to oczywiście ma to swoje konsekwencje” – powiedział w TVN24 Konradowi Piaseckiemu być może najbardziej dziś wpływowy prezydencki minister Jakub Kumoch.

Kilka dni wcześniej premier Morawiecki w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” mówił zaś tak o Arabii Saudyjskiej, pytany o jej funkcjonalne wsparcie dla Rosji (faktycznie będące skutkiem sporu z Waszyngtonem, pozostające jednak faktem) w kontekście partnerstwa Saudi Aramco z polskim Orlenem: Arabia Saudyjska z całą pewnością jest wiarygodnym partnerem, największym i najważniejszym producentem ropy. Skoro chcemy jak najszybciej odciąć się od Rosji – i mamy nadzieję, że cała Europa to zrobi – to Arabia Saudyjska wydaje się najbardziej naturalnym partnerem. Podobnie jak Katar bądź Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przecież cały świat współpracuje z tymi państwami, które mają swoje interesy i ich bronią, ale nie są agresorami. Dla nas ich polityka nie jest może idealna, ale są na pewno dobrym dostawcą i ropy, i gazu, źródłem niezależnym od Rosji.