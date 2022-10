Waloryzacja "500 plus" do 800 złotych? Minister finansów odpowiada

– Oczywiście, że mamy spowolnienie gospodarcze nie dyskutujemy z tym. Sytuacja jest trudna, jest szereg wyzwań – stwierdziła szefowa resortu finansów.

Polityk, dopytywana o proces waloryzacji "500 plus", odpowiedziała stanowczo, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości (Zjednoczonej Prawicy) "absolutnie nie planuje" takich ruchów.

Rząd wprowadzi "800 plus"?

– Nie ma takiej przestrzeni i nie ma takich planów. Mamy inne wyzwania, wśród nich: obronność, bezpieczeństwo energetyczne. bezpieczeństwo finansowe Polaków – to są priorytety – powiedziała Magdalena Rzeczkowska. – Pierwsza broni nie złożę. Będę walczyć o to, by finanse Polski były stabilne. Będziemy proponować takie rozwiązania, które dla polskich finansów są bezpieczne – dodała.

Przypomnijmy, że w polskich mediach co pewien czas pojawiają się doniesienia, jakoby rząd PiS rozważał możliwość waloryzacji świadczenia socjalnego "500 plus". Na początku września tego roku minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zdecydowanie zaprzeczyła jednak medialnym pogłoskom. Ostatnio także rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zdementował rewelacje prasy, podkreślając, że w tym momencie nie ma żadnych planów na waloryzację świadczeń wypłacanych w ramach "500 plus".

Niższy VAT na energię?

– Do końca roku utrzymane jest rozwiązanie obniżające VAT między innymi na energię. Będziemy analizować sytuację, zastanawiać się, co zrobić dalej – mówiła minister Rzeczkowska w czwartek w audycji "Gość Radia Zet". Jej zdaniem, wprowadzając kolejne rozwiązania obniżające ceny w Polsce, "rząd musi myśleć o tym, gdzie poszukiwać kompromisu i oszczędności".

– Budżet nie jest z gumy. Skoro sytuacja jest trudna, to są wyzwania i trzeba oglądać każdą złotówkę – oznajmiła szefowa Ministerstwa Finansów.

