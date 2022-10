Rzońca: Komisja Europejska szuka pieniędzy, gdzie tylko może

DoRzeczy.pl: KE potrąciła Polsce kolejną, siódmą transzę kar w związku niewykonaniem orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. Polska straciła tym razem ok. 30 mln euro. Jak pan to skomentuje, skoro Izby Dyscyplinarnej już nie ma?

Bogdan Rzońca: To, co wyprawia Komisja Europejska staje się tragikomedią. KE właściwie już jutro chciałaby obalić polski rząd, żeby móc powiedzieć, że Donald Tusk przejmuje władzę. To jest ich marzenie, które będzie się oddalało.

Dlaczego?

Spójrzmy na to, co dzieje się na zachodzie Europy, gdzie rozpoczyna się potworny kryzys i właśnie on jest kolejnym z powodów ataku na Polskę. Inflacja w Niemczech wynosi już 10,5 proc., a są w UE kraje nawet z 24 procentową inflacją. KE jest w amoku, ponieważ nie ma środków finansowych na pomoc Ukrainie i odbudowę tego kraju. Szuka pieniędzy namacalnie i odwraca uwagę od swoich słabości.

Jakie są słabości Komisji Europejskiej?

Polityka klimatyczna ewidentnie im nie wychodzi. Pojawiła się panika drożyźniana. Gdy dwa tygodnie temu byłem w Strasburgu, to na kilku stacjach benzynowych brakowało paliwa, natomiast w Brukseli są przyciemniane korytarze i wyłączane jest światło w budynkach urzędowych. Nadchodzi recesja gospodarcza, natomiast oni pokazują Polskę jako kraj niepraworządny nakładając większe sankcje niż na Rosje. KE chce zniszczyć polski rząd ponieważ jesteśmy przeszkodą w drodze do budowania jednego państwa europejskiego.

Od momentu nałożenia na Polskę kary, Warszawa straciła już 267 milionów euro. W przeliczeniu po obecnym kursie daje oznacza to stratę w wysokości około 1,26 mld zł. To pieniądze, których już nie odzyskamy?

W tej chwili środków nie tracą samorządy, a wszystko jest odcinane z pieniędzy na które Polska składa wnioski o płatności, dlatego budżet państwa na tym nie cierpi. My środki odzyskamy w majestacie prawa, gdy zmieni się skład Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. W tej sytuacji oni tylko szukają na każdy sposób, żeby obalić rząd Zjednoczonej Prawicy w Polsce.

