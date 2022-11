Marszałek Witek o "Strażniku Pamięci": Zachowanie pamięci jest warunkiem trwania narodu

Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa uroczysta gala X edycji nagrody Strażnik Pamięci. Statuetki zostaną przyznane w trzech kategoriach – Mecenas, Instytucja i Twórca. Wręczona zostanie także nagroda specjalna oraz nagroda Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej przyznawana pod patronatem "Do Rzeczy" – nagroda dla Strażnika Wartości.

Kapituła nagrody Strażnik Pamięci uznała, że obok nagród głównych na dzisiejszej gali zostaną wręczone także wyróżnienia w każdej z kategorii.

List marszałek Sejmu Elżbiety Witek

Specjalny list do uczestników tegorocznej gali Strażnika Pamięci skierowała Elżbieta Witek. Marszałek pogratulowała nominowanym, nagrodzonym oraz organizatorom, a także przekazała wyrazy szacunku.

"Jubileuszowe obchody w tak symbolicznym miejscu, jak Zamek Królewski podkreślają wagę i ideę nagrody. Bez zaangażowania, mądrości i ofiarności grona osób, to co najcenniejsze z naszej przeszłości, uległoby zniszczeniu a w końcu całkowitemu zapomnieniu. Zachowanie pamięci jest warunkiem trwania narodu, buduje tożsamość, łączy odległe czasy z przyszłością" – czytamy we fragmencie listu.

"Zawsze z ogromną wdzięcznością myślę o ludziach, którzy z prawdziwą pasją i poświęceniem, głęboką troską, wręcz miłością, gromadzą materialne oraz niematerialne świadectwa z ubiegłych wieków. Często te indywidualne zainteresowania stają się podwaliną wielkich przedsięwzięć, służących nie tylko lokalnych społeczności, lecz całemu społeczeństwu" – pisze dalej marszałek Witek.

"Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności oraz najwyższego szacunku za aktywność, determinację w przywracanie pamięci oraz upowszechnianie prawdy. Wraz z gratulacjami przesyłam życzenia satysfakcji z podejmowanych działań, a także powodzenia w realizacji obecnych i przyszłych projektów" – czytamy w piśmie.

Poniżej pełna treść listu: