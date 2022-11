Morawiecki: Dzięki niepodległości możemy planować przyszłość na własnych zasadach

11 listopada w Polsce oficjalnie obchodzone jest Święto Niepodległości. Ze swojej strony życzenia złożył szef polskiego rządu.

Święto Niepodległości – Życzenia Morawieckiego

– 11 listopada jest świętym podniosłym. Ale chyba czas najwyższy, żeby stał się też świętem radosnym. Bo przecież dzięki niepodległości możemy być sobą, cieszyć się wolnością, planować przyszłość na własnych zasadach, po prostu być gospodarzami we własnym domu – mówi w nagraniu polityk.

– Święto Niepodległości zawsze spędzam z rodziną, z żoną i z dziećmi. Bo to przede wszystkim święto rodzinne. A naród to także wielka rodzina. 11 listopada Polska zawsze jest najpiękniejsza. W naszym kraju, jak w rodzinie – każdy z nas jest różny – ale pod biało-czerwoną flagą potrafimy być jednością. I kiedy patrzę zwłaszcza na dzieci, które śpiewają hymn i machają flagami to wiem, że Polska nam się udała. Nawet jeśli ma wady, to jest największą wartością, dla której warto żyć i warto pracować. A Wy? Za co kochacie Polskę? Nagrajcie własne odpowiedzi na to pytanie i opublikujcie je na swoich profilach pod hasztagiem #KochamPolskę – mówi premier Morawiecki.

Odznaczenia z okazji 11 listopada

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

– Belweder, w którym jesteśmy, widział powstańców listopadowych, widział Polskę wolną i zniewoloną, wielkich przywódców, widział pracującego Marszałka Piłsudskiego; to miejsce wielkiej historii i dumy dla każdego Polaka – mówił na początku uroczystości prezydent.

– Myślę, że dzisiaj, gdyby mogło do nas przemówić z zaświatów wielu bohaterów niepodległości, tych którzy ginęli na różnych frontach po to, by odzyskać wolną, suwerenną i niepodległą Polskę to wielu postaw nie byliby w stanie zrozumieć – podkreślił dalej Duda.

– Przez to, że poczucie w jakimś sensie zagrożenia niebytem własnej ojczyzny, kiedy się ją rzeczywiście ma, zanika, nie myśli się o tym w ogóle. Po prostu jest, a niepodległość nie jest dana raz na zawsze, niepodległość trzeba pielęgnować, o suwerenności trzeba pamiętać, trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym – dodał polityk.

