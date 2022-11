"Jedwabne. Historia prawdziwa" wyróżniona. Ziemkiewicz: Za odwagę i benedyktyńską pracę

Autorami pozycji są: dr Tomasz Sommer, prof. Marek Jan Chodakiewicz i Ewa Stankiewicz.

Kapituła na publicznym posiedzeniu 10 listopada 2022 roku ogłosiła, iż Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza przyznaje Marcinowi Pilisowi za książkę "Cisza w Pogrance" wydaną przez Wydawnictwo Lira.

"Jedwabne. Historia prawdziwa" wyróżniona

Informację o wyróżnieniu "Jedwabne. Historia prawdziwa" przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Tomasz Sommer.

Na portalu nczas.com czytamy "zbrodnią tą od dwudziestu lat obciążani są Polacy. Przeprosili za nich prezydenci Kwaśniewski i Komorowski, a IPN podżyrował taką wersję. Jest ona smutna, ale… czy prawdziwa? Na to pytanie odpowiada fundamentalna praca naukowa pt. «Jedwabne. Historia prawdziwa»".

"W poszukiwaniach, pod przewodnictwem historyka, dra Tomasza Sommera, oparto się o wszystkie dostępne dokumenty, które po raz pierwszy pojawiły się w obiegu naukowym oraz zostały zebrane w jednym miejscu – właśnie w wyróżnionej książce" – czytamy dalej.

Tom pierwszy stanowi problemowe omówienie dokumentów oraz krytykę wcześniejszych prac poświęconych zbrodni w Jedwabnem. Tom drugi to około 260 relacji i zeznań w sprawie Jedwabnego, w większości premierowych. Praca jest pierwszym całościowym omówieniem problematyki na podstawie wszystkich dostępnych obecnie materiałów.

W pracy odpowiedziano na następujące pytania:

· Czy Żydów w Jedwabnem spalili Polacy?

· Czy śledztwo IPN-u w sprawie Jedwabnego prowadzone przez prok. R. Ignatiewa było rzetelne i dogłębne?

· Kim był Hermann Schaper, który dowodził jednostką SS wskazywaną jako sprawczą w zbrodni Jedwabnem?

· Czy w Jedwabnem w ogóle przeprowadzono ekshumacje?

· Czy na miejscu zbrodni znaleziono łuski i czy prokurator Ignatiew trafnie ocenił ich pochodzenie?

· Czy żydowscy świadkowie zbrodni w ogóle byli na miejscu jej popełnienia?

Ziemkiewicz: Za odwagę i pracę

Laudację wygłosił publicysta "Do Rzeczy" członek kapituły Rafał Ziemkiewicz. Jednym z wątków swojego wystąpienia podkreślił, że choć nagroda jest literacka, to należy wyróżnić pozycję o charakterze stricte naukowym, co zresztą zdarzało się już w przeszłości.

– Troje autorów dokonało benedyktyńskiej pracy, zbierając dokumenty, weryfikując śledztwa, docierając do relacji. Często relacji, które zostały później złośliwie przekręcone. Docierając do dowodów rzeczowych, które zostały w fałszywy sposób opisane. W ten sposób napisali nie tylko o tym, co naprawdę stało się w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku, ale także o tym, jak wyprodukowano historię o tym, że polscy mieszkańcy Jedwabnego bez przyczyny rzucili się na swoich żydowskich sąsiadów i ich po prostu wymordowali. (…) Książka punkt po punkcie szczegółowo opowiada, jak to kłamstwo wyprodukowano i rekonstruuje, co było prawdą – powiedział Ziemkiewicz.

– Trzeba nie lada odwagi, żeby się kłamstwu przeciwstawić i tę historię opowiedzieć – podkreślił Ziemkiewicz. – Uznaliśmy, że odwaga, jaka została wykazana, benedyktyńska praca, której dokonano i społeczny pożytek oraz społeczna potrzeba, zdecydowanie nakazują nam te książkę wyróżnić – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

