Senyszyn niezadowolona: Część Polaków nie jest zwolennikami energii jądrowej

Sejm pracuje nad nowelizacją ustaw, które będą potrzebne do realizacji inwestycji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a następnie do budowie kolejnych.

We wtorek odbyło się sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przedstawiła trzy poprawki do projektu.

Pytania Senyszyn

Podczas serii pytań głos zabrała Joanna Senyszyn z koła parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej. Poseł zapytała o to, czy bezprzetargowy tryb wybory wykonawcy nie będzie kwestionowany przez Unię Europejską. Dodała, że otworzyłoby to kolejny konflikt z Brukselą i mogłoby skutkować konsekwencjami finansowymi.

Drugie pytanie dotyczyło kosztów. – Na ile konkretnie szacuje się koszty tej, jeden z najpoważniejszych inwestycji obecnych czasów i inwestycji. I inwestycji, która wzbudza dużo wątpliwości, ponieważ część Polaków wcale nie jest zwolennikami energii jądrowej – powiedziała Senyszyn.

Elektrownia jądrowa

2 listopada polski rząd przyjął odpowiednią uchwałę dotyczącą realizacji projektu jądrowego. Pierwszą elektrownię atomową w naszym kraju wybuduje amerykańska firma Westinghouse.

Na początki listopada na antenie stacji telewizyjnej Polsat News minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oznajmiła, iż "wszystko wskazuje, na to, że już w 2033 roku będzie zbudowany pierwszy reaktor".

Jak dodała polityk, "być może uda się to zrobić szybciej". – Przed nami decyzje i dokumenty. 2033 rok jest bardzo realny. 2026, jako rozpoczęcie budowy, biorąc pod uwagę, że decyzję o wyborze technologii podjęliśmy dzisiaj, jest również bardzo realistyczny – powiedziała.

