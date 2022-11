Morawiecki: Polska armia ma być tak silna, aby nigdy nie musiała być używana na polu bitwy

W piątek premier Morawiecki wygłosił przemówienie na konferencji prasowej w trakcie wizyty w bazie 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Szef rządu mówił o staraniach rządu, by szybko i dokładnie wyjaśnić przebieg tragicznego incydentu w Przewodowie.

Morawiecki: Wojsko Polskie przesuwane

Tematem wystąpienia była też kwestia przyśpieszonych zbrojeń polskiej armii. – Na naszych oczach zmienia się sytuacja geopolityczna, na naszych oczach zmienia się świat, zmienia się Polska, ale zmienia się też Wojsko Polskie – zaznaczył.

Polityk podkreślał, że prowadzone są działania w zakresie lepszego wyposażenia i wyszkolenia polskich żołnierzy. – Wojsko Polskie jest przesuwane w kierunku wschodniej części terytorium naszego kraju. Robimy to po to, aby jak najlepiej zabezpieczyć się przed potencjalnymi i rzeczywistymi ryzykami – oznajmił.

Premier: Modernizacja armii najważniejsza

Morawiecki przypomniał, że polskie władze ostrzegały przez niebezpieczeństwem ze strony Federacji Rosyjskiej.– Jestem przekonany, że w taki sposób, bardzo szybko modernizując polską armię, robimy coś najważniejszego dla naszej ojczyzny. Bo żyjemy w niespokojnych czasach. Wiele krajów tak z nagła wybudziło się z geopolitycznej śpiączki. My, mogę powiedzieć, przewidywaliśmy w dużym stopniu zły rozwój wydarzeń – stwierdził.

– Przecież trzeba raczej przewidywać te trudne, niedobre scenariusze po to, żeby cieszyć się pokojem, spokojem, dobrobytem. I dlatego w tej sferze energetycznej, ale zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa, zabezpieczenia naszych granic, budowy barier fizycznych, a także umocnienia polskiego wojska jako takiego, a także polskiego wojska jako części najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata – to są podstawowe zadania dzisiaj, którym musimy sprostać i które wykonujemy miesiąc po miesiącu – powiedział.

"Aby najlepiej nigdy nie musiała być używana na polu bitwy"

W dalszej części wypowiedzi szef rządu przypomniał, że nie może być mowy o silnym państwie bez silnej armii. –Dlatego z dumą obserwowałem dzisiaj dane, które pokazywały rozwój gospodarczy za ostatnich parę lat, Polska porównana do innych krajów Unii Europejskiej. Krążą takie dane dzisiaj w internecie. To ważne, ponieważ silna gospodarka i finanse muszą stanowić i stanowią podstawę do przyspieszonych zakupów uzbrojenia, po to żeby polska armia była tak silna, aby najlepiej nigdy nie musiała być używana na polu bitwy – podkreślił.

– Jesteśmy dzisiaj razem z naszymi sojusznikami gotowi, silni i staramy się jak najbardziej udoskonalić nasz sprzęt, nasze zdolności bojowe. To podstawowy obowiązek pana premiera Błaszczaka. Robimy to razem z naszymi sojusznikami, właśnie po to, żeby Polska była bezpieczna w tej zawierusze, w której przyszło nam funkcjonować – dodał.

