Wiceszef MSZ: Jeśli nie pomożemy Ukrainie, jesteśmy następni w kolejce

Trwa agresja zbrojna na terytorium Ukrainy. Ostatnio były prezydent i były premier Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że wbrew oczekiwaniom "wrogów", Federacja Rosyjska "ma wystarczające zapasy broni do kontynuowania wojny".

Przypomnijmy, że atakując Ukrainę, rosyjski przywódca Władimir Putin wywołał największy konflikt w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej. Jednak Kreml nie nazywa swoich działań wojną, lecz "specjalną operacją wojskową". Moskwa domaga się od władz w Kijowie "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 roku Krymu za rosyjski.

Zagrożenie dla Europy?

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem konserwatywnym "Daily Express" wiceminister Paweł Jabłoński wskazał na "prostą alternatywę". Jego zdaniem, "jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę, to Rosja wygra tę wojnę". – Jeżeli nie chcemy, żeby Rosja zwyciężyła, (...) musimy pomóc Ukrainie ją zatrzymać – powiedział i dodał, że "jeśli Rosja wyjdzie zwycięsko z tego konfliktu, to na pewno rozpocznie kolejny, w którym już się nie zatrzyma".

Wiceszef polskiego MSZ podkreślił, że wsparcie dla Ukrainy, to także obrona niepodległej i wolnej Europy, bowiem Federacja Rosyjska – w odczuciu polityka – "nie ukrywa swoich zamiarów". – Chodzi o obronę krajów europejskich. (...) Rosjanie bardzo otwarcie (...) używają tego terminu "denazyfikacja". – Oskarżają Ukrainę o bycie nazistami tylko dlatego, że Ukraina jest oddzielnym narodem – oznajmił Paweł Jabłoński.

Powstrzymać Moskwę

– Oskarżanie Ukraińców o bycie nazistami to absurd. Jeżeli ktoś jest nazistą, jeżeli ktoś jest faszystą, to jest to Rosja – stwierdził wiceminister. Według niego, jeśli Moskwa nie zostanie powstrzymana teraz, "to zacznie dokonywać kolejnych »denazyfikacji«".

– Niektórzy członkowie parlamentu Rosji opowiadali się za tym, że Rosja powinna "zdenazyfikować" wszystkie kraje, w tym Polskę. Zatem jeżeli nie pomożemy Ukrainie powstrzymać Rosji, to jesteśmy następni w kolejce – zauważył Paweł Jabłoński.

Czytaj też:

Szef MSZ Ukrainy: Rosja musi zostać uznana za państwo terrorystyczne przez cały światCzytaj też:

Dramat na Ukrainie. Zełenski chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ