Kapelan antyklerykałów

Komenda Policji Powiatowej w Ostrowi Mazowieckiej poinformowała, że na początku listopada zatrzymała dwóch mężczyzn. Demontowali ogrodzenie na cudzej posesji i chcieli je ukraść. Według lokalnych mediów jednym z zatrzymanych jest 29-letni Patryk B. To na podstawie m.in. jego historii reżyser Jan Komasa miał nakręcić w 2019 r. film „Boże Ciało”. Produkcja była polskim kandydatem do Oscara.

Patryk B. usłyszał trzy zarzuty kradzieży. Mężczyzna ma bowiem długą historię konfliktów z prawem. Policja podała, że „był on już wcześniej wielokrotnie karany, m.in. za kradzieże, posiadanie środków odurzających oraz za oszustwo podawania się za osobę duchowną i odprawianie Mszy Świętej”. Zaledwie w październiku portal eostrołęka.pl informował o kolejnych zatrzymaniach 29-latka. „Mężczyzna, który miał być jedną z inspiracji twórców filmu »Boże Ciało«, kolejny raz został zatrzymany przez policję i odpowie przed sądem za usiłowanie kradzieży z włamaniem. Dwa miesiące temu próbował ukraść grzejniki z nieczynnego już hotelu w Ostrowi Mazowieckiej” – podano. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadziła postępowanie przeciwko Patrykowi B., podejrzanemu o to, że 17 sierpnia 2022 r. w Ostrowi Mazowieckiej na terenie hotelu Słowianka, po uprzednim wypchnięciu zabezpieczenia drzwi wejściowych, dostał się do wnętrza, skąd usiłował dokonać kradzieży grzejników, jednak celu tego nie osiągnął z uwagi na ujęcie go przez patrol policji, powodując jednocześnie straty w wysokości 2 tys. zł, działając na szkodę Łukasza K., tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 279 § 1 k.k. – przekazał serwisowi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Z kolei w 2021 r. mężczyzna miał przywieźć na skup złomu kilkanaście włazów do studzienek z trasy S8.