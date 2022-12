"Jednak sukces", "były okazje". Komentarze po meczu z Francją

Wynikiem 1:3 zakończył się mecz Polska-Francja . To oznacza, że nasza drużyna odpada z piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. Po trudnej fazie grupowej, w której naszym piłkarzom udało się zająć drugie miejsce w grupie, w 1/8 mundialu Polacy zmierzyli się z mistrzami świata, czyli Francją.

– To jeszcze daleka droga. Oczywiście potrzebna jest radość z gry, to będzie ważne nawet w niedalekiej przyszłości. Jak atakujemy, to jest inaczej, ale gdy gramy bardziej defensywnie, to takiej radości nie ma. Wpływa na to wiele czynników — stwierdził Robert Lewandowski w rozmowie z TVP Sport chwilę po zakończeniu spotkania.

Z kolei prezes PZPN Cezary Kulesza napisał na Twitterze: "Dla naszej reprezentacji to koniec Mundialu, ale kończymy go z podniesionymi głowami. Przeciwko Francji mieliśmy swoje okazje, mistrzowie świata byli po prostu silniejsi. Wyjście z grupy, pierwsze od 36 lat, to jednak sukces. Dziękuję za to trenerowi, piłkarzom i naszym kibicom".

Komentarze polityków

Na Twitterze odpadnięcie biało-czerwonym z Mistrzostw Świata to obecnie temat nr 1. Nie dziwi więc, że także politycy chętnie wyrażają swoją opinię na temat stylu gry naszych piłkarzy i wyniku spotkania.

Polacy byli bez szans

Mecz odbył się na Al Thumama Stadium w Dosze. Biało-czerwoni zaczęli dobrze – zdecydowanie lepiej niż w poprzednich meczach wyprowadzali akcje i skutecznie blokowali rywala. Do czasu. W 44. minucie gol dla trójkolorowych zdobył Olivier Giroud. Polacy, choć grali dobrze, nie zaliczyli w pierwszej połowie spotkania celnego trafienia.

W drugiej połowie biało-czerwoni też pokazali, co potrafią. Niestety, w 74. minucie Wojciecha Szczęsnego pokonał Kylian Mbappe. Mbappe powtórzyl sukces w 90. minucie spotkania Polska-Francja, podwyższając prowadzenie swojego zespołu do wyniku 0:3.

Przegraną nieco osłodził rzut karny, który z powodzeniem wykonał najlepszy polski napastnik Robert Lewandowski. Jednak i tu nie zabrakło emocji – pierwszy strzał był niecelny, jednak musiał zostać powtórzony (bramkarz Hugo Lloris wyszedł przed strzałem za linię). Przy drugim podejściu Lewy już się nie pomylił. To oczywiście nie zmieniło wyniku meczu.

