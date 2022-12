Jak Matka Boska Polakom pomagała

Biało-Czerwone to barwy niezwyciężone" || 8 grudnia to w Kościele katolickim dzień wspomnienie Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (określanej także „Matką Boską Kupiecką”). Skoro tak, to można zadać zasadne pytanie: kogo w tym dniu w najnowszej historii naszego kraju szczególnie chroniła Matka Boska?

Raczej na pewno dwóch władców. Pierwszy ode mnie, z Wrocławia Henryk I Brodaty, który właśnie 8 grudnia równo 821 lat temu został księciem wrocławskim. Drugi to oczywiście przedostatni Jagiellon, Zygmunt I Stary, który 516 lat temu został w Piotrkowie podczas posiedzenia Sejmu, wybrany królem. Był jeszcze inny znany polityk, który tegoż dnia objął ważną funkcję: był to Joachim Lelewel, który w 1831 został szefem Komitetu Narodowego Polskiego. Jednak jego władza miała w praktyce charakter bardziej moralny niż realny. Na pewno Matka Boska musiała czuwać nad naszymi rodakami wziętymi w jasyr przez Tatarów, skoro 8 grudnia 506 lat temu zostali oni uwolnieni dzięki brawurowemu atakowi rotmistrza Jakuba Secygniowskiego, który dysponując raptem kilkoma chorągwiami, pobił konnicę tatarską składającą się z tysiąca jeźdźców. Ta akcja oswobodzenia chrześcijan z pogańskiej niewoli przeszła do historii jako bitwa pod Zynkowem. Wcześniej, bo równo 590 lat temu Matka Boska czuwała nad „jasną stroną mocy”, reprezentowana przez Zygmunta, syna Kiejstuta, który wyznaczony przez polskiego króla Władysława Jagiełłę do władania Litwą i wspierany przez Polaków wygrał pod Oszmianą bitwę ze zdrajcą Świdrygiełłą, który w Wielkim Księstwie chciał przejąć władzę i w tym celu, niepomny Grunwaldu i pasm krzywd zadawanych nam przez rycerzy z czarnymi krzyżami, przymierzył się z Krzyżakami. Tak, zdrajcy wcześniej czy później źle kończą. Trudno, żeby Matka Boska nie sprzyjała KUL-owi, skoro w jej święto przed 104 laty miała miejsce pierwsza inauguracja roku akademickiego na tej katolickiej uczelni. Nie przypadkiem stało się to już w wolnej od niespełna miesiąca Polsce… Po 35 latach od tego wydarzenia też nie przypadkiem w ten dzień odmówiono na Jasnej Górze u ojców Paulinów pierwszy w historii Apel Jasnogórski. Oczywiście ten dzień paulini wybrali nieprzypadkowo tak, jak nieprzypadkowo wybrały go wcześniej władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oczywiście dowodów wprost na opiekę Matki Boskiej nad Polakami nie mam, ale za dużo tych przypadków, aby nie było to prawdą... Czytaj też:

