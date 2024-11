Prekampania za publiczne pieniądze? Wątpliwości wokół spotkań Trzaskowskiego

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Jak dotąd start w wyborach potwierdzili: Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz poseł Marek Jakubiak.

Wśród potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta wymienia się Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, Karola Nawrockiego, Tobiasza Bocheńskiego oraz Zbigniewa Boguckiego. Koalicja Obywatelska nazwisko swojego kandydata ma ogłosić 7 grudnia w Gliwicach. Najprawdopodobniej będzie nim Rafał Trzaskowski.

Wątpliwości wokół spotkań Trzaskowskiego

Od pewnego czasu prezydent Warszawy jeździ po Polsce i bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami miast. Niedawno był w Radomiu, wcześniej – w Bielsku-Białej. We wtorek 5 listopada odwiedził zaś Aleksandrów Łódzki. Oficjalnie wszystko odbywa się na zaproszenie samorządów. "Gazeta Wyborcza" zwróciła jednak uwagę, że wydarzenia mają ewidentny charakter spotkań wyborczych.

"Trudno mówić o rozmowie: na początek Trzaskowski wygłasza kilkudziesięciominutowe przemówienie, które brzmi, jak napisane na wiec wyborczy (...) warto przypomnieć, że za organizacje spotkań z prezydentem Warszawy płacą lokalne samorządy. Nie są to wielkie kwoty, a czasami w ogóle odbywa się to bezkosztowo, ale jest to ewidentny mechanizm wsparcia prekampanii Rafała Trzaskowskiego" – czytamy na łamach "GW".

W trakcie swoich wystąpień Trzaskowski chwali się wprowadzonym w stolicy programem "Warszawa chroni". Dużo mówi o potrzebie działań w zakresie ochrony ludności. Regularnie krytykuje także Prawo i Sprawiedliwość za, jego zdaniem, brak skuteczności w zwiększaniu bezpieczeństwa kraju.

– Rząd PiS uważał nas, samorządowców, za głównego wroga, z którym trzeba walczyć. Mieli manię centralizowania absolutnie wszystkiego i zabierania pieniędzy. Również wam, bo pieniądze samorządowe to pieniądze nas wszystkich – powiedział w Bielsku-Białej.

Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że Trzaskowski występuje na spotkaniach z mieszkańcami jako prezydent stolicy, wiceprzewodniczący Unii Metropolii Polskich i członek zarządu Związku Miast Polskich. Odrzucają oskarżenia o prowadzenie prekampanii wyborczej.

