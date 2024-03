"Musimy być gotowi". Trzaskowski zapowiada specjalny program w stolicy

Rafał Trzaskowski przedstawił swoją inicjatywę podczas wspólnej konferencji z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak powiedział, wyzwań, przed którymi stoją samorządowcy i obywatele, "jest mnóstwo". Z tego powodu konieczne jest podjęcie dodatkowych działań ochronnych.

– Podjąłem decyzję, żeby opracować specjalny program "Warszawa chroni", i na najbliższej sesji budżetowej przeznaczymy na niego 117 mln zł, żeby w ciągu tych najbliższych lat móc dokonać tych najbardziej istotnych inwestycji – powiedział prezydent stolicy.

Co proponuje Trzaskowski?

W ramach programu mają zostać zaadoptowane miejsca schronienia dla ludności cywilnej. Trzaskowski chce, aby do wszystkich tego typu miejsc w mieście doprowadzano elektryczność i wodę. Kolejnym zadaniem ma być stworzenie bazy magazynowej oraz magazynu przeciwpowodziowego.

Trzaskowski chce także stworzyć w Warszawie dodatkowe ujęcia wody, kupić dodatkowe beczkowozy czy zmodernizować pompownie wysokiego ciśnienia.

– Oprócz tego razem z rządem będziemy rozmawiali o tym, jak zapewnić miejsca ewakuacji, jak je oznakować, jak przygotować nasze szpitale na każdą ewentualność, bo musimy być na to gotowi. Również rozmowa z mieszkańcami, my jako samorząd jesteśmy najbliżej mieszkańców, więc również kwestie informowania, ćwiczeń. Jeśli będziemy to robili razem, to będzie to dużo bardzie skuteczne – wskazał.

Prezydent Warszawy przypomniał, że w ubiegłych miesiącach podjęto działania mające na celu ustalenie liczby schronów dostępnych dla mieszkańców. Ogółem jest to 7 milionów metrów kwadratowych. Trzaskowski wskazał, że są to głównie parkingi podziemne, metro i "różnego rodzaju struktury podziemne", które mogłoby posłużyć w celu ukrycia się przed bombardowaniem.

