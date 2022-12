Trump czy DeSantis kontra Biden? Interesujące wyniki sondażu

Wyniki najnowszego badania przeprowadzone przez Suffolk University i liberalną gazetę "USA Today", pokazują, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się teraz, to Ron DeSantis pokonałby urzędującego prezydenta Joe Bidena. Według tej ankiety chęć oddania na niego głosu wyraziło 46,6 pytanych, podczas gdy Demokrata uzyskał 42,7 proc.

Kolejne pytanie dotyczyło rywalizacji Bidena z Donaldem Trumpem. W takim zestawieniu obecny prezydent wygrywa stosunkiem głosów 47,3 do 39,5 procent. Sondaż pokazał także większą sympatię dla gubernatora Florydy Rona DeSantisa niż dla Trumpa. Mowa tu o stosunku 56 do 33 proc.

Wyniki sondażu skomentował dyrektor Centrum Badań Politycznych Uniwersytetu Suffolk, David Paleologos. W jego ocenie "Republikanie i niezależni konserwatyści coraz bardziej chcą trumpizmu bez Trumpa".

Ron DeSantis

Ron DeSantis jest wskazywany jako główny kontrkandydat Trumpa do nominacji Republikanów na kandydata na prezydenta. Ma duże poparcie w środowiskach konserwatywnych i wolnościowych, a jego popularność wciąż rośnie.

W trakcie "pandemii" koronawirusa konserwatywny polityk zasłynął m.in. z tego, że był zdecydowanym i konsekwentnym przeciwnikiem restrykcji, lockdownów, różnicowania sytuacji prawnej obywateli ze względu na przyjęcie bądź nieprzyjęcie szczepionki na COVID-19 oraz stosowania tzw. paszportów szczepionkowych. W ramach ochrony praw obywateli wydał m.in. zarządzenie, które zakazuje szkołom publicznym w tym stanie nakładania obowiązku noszenia masek przez dzieci. Floryda zakazała też zamykania firm podczas epidemii, co przełożyło się na dobre wyniki gospodarcze stanu.

Trump i Biden nie powinni startować?

Czy Donald Trump i Joe Biden powinni startować w wyborach prezydenckich w 2024 roku?Takie badanie przeprowadziło w tym miesiącu CNBC. Jeśli chodzi o polityka Republikanów, 61 proc. pytanych wyraziło pogląd, że nie powinien on ponownie walczyć o fotel w Białym Domu. Przeciwnego zdania co do Trumpa było 30 proc. respondentów. Przypomnijmy, że w listopadzie Trump ogłosił swój start.

Amerykanie w większości nie widzą też ponownie startującego w wyborach urzędującego obecnie prezydenta. Aż 70 proc. pytanych wskazało, że ich zdaniem Biden nie powinien ubiegać się o drugą kadencję. 19 proc. uczestników sondażu uważa, że Demokrata powinien starać się o reelekcję.

CNBC poprosiło także o pozytywną bądź negatywną ocenę prezydentury Bidena. Według tego sondażu zadowolonych z niej jest 41 proc. Amerykanów (podczas gdy w październiku było 46 proc.), a niezadowolonych - 54 proc. (w październiku odsetek ten wyniósł 50 proc.).

