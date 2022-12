Semeniuk-Patkowska: Wszystkim powinno zależeć na odblokowaniu środków z KPO

DoRzeczy.pl: Jak pani ocenia szanse na przegłosowanie w Sejmie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Wiemy, że może to ułatwić Polsce uzyskanie środków z KPO.

Olga Semeniuk-Patkowska: Mam nadzieję przede wszystkim, że uda nam się wreszcie osiągnąć kompromis z Unią Europejską na zasadach, które my prezentujemy, ale także na dobrej woli ze strony Komisji Europejskiej. Mamy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, mamy propozycję dla UE, która – jak widzimy – jest przez nią akceptowana na tym poziomie i mam nadzieję, że spotka się ona z dobrym przyjęciem, nawet przez aklamację w polskim parlamencie.

Jest pani optymistką.

Tak, ponieważ każdej frakcji, niezależnie od poglądów, powinna leżeć na sercu Polska, a dla Polski oprócz suwerenności, ważna jest gospodarka oraz ludzie, którzy czekają na należne nam środki finansowe. Mam nadzieję, że fundusze do Polski wreszcie trafią. Od początku mówiłam o drodze środka w tej sprawie, należy zawierać mądre kompromisy pamiętając o naszej suwerenności i liczę, że właśnie tak się stanie. Nie możemy zapominać, w jakich jesteśmy relacjach gospodarczych, jak bardzo jesteśmy ze sobą powiązani. KPO to element potrzebny nam, żeby wyjść z czasów COVID-19, a dodatkowo mamy czas wojny. Pamiętajmy, że Fundusz Odbudowy powstał, żeby pomóc odbudować gospodarkę UE po kryzysie.

Mówi pani, że liczy na poparcie poprzez aklamację, ale Solidarna Polska zapowiada, że ustawy nie poprze. Czyli potrzebne będą głosy opozycji.

Oczywiście, cały czas prowadzimy rozmowy z naszymi kolegami i koalicjantem z Solidarnej Polski. Pan minister Szymon Szynkowski vel Sęk oraz inni politycy, którym bliska jest Polska, prowadzą rozmowy. Mam nadzieję, że ostatecznie projekt ten zostanie przyjęty miażdżącą większością bądź poprzez aklamację. Jeśli mówimy o opozycji, podczas ostatniej sesji Rady Miasta Warszawy, pan prezydent Rafał Trzaskowski, podkreślał jak ważne i potrzebne są środki z KPO. Jeśli tak jest, to należy zrobić wszystko i politykom opozycji również powinno na tym zależeć, żeby wreszcie te pieniądze odblokować. One są potrzebne nie tylko samorządom, ale nam wszystkim, żeby dalej móc rozwijać polską gospodarkę.

Co jeśli pomimo tych ustępstw Komisja Europejska będzie dalej blokowała wypłatę?

Nie jesteśmy naiwni. Jako partia rządząca zdajemy sobie sprawę po roku utarczek, że występują różne zagrożenia. Jednak, jeśli nie zrobimy nic, będziemy stać w miejscu, to nie przekonamy się, co będzie. Chcemy również, żeby społeczeństwo miało pewność, że zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby otrzymać środki.

Czytaj też:

Poprawa relacji na linii PiS-Solidarna Polska? Wiceminister Ozdoba odzyskał kompetencjeCzytaj też:

Telus: Polityka opiera się na sile kompromisu i czasami trzeba ustąpić