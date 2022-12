"Pytanie do polityków Platformy". Rzecznik PiS uderza w Tuska i Schetynę

W czwartek były marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że został napadnięty podczas robienia zakupów. Tego samego dnia wieczorem policja zatrzymała napastnika.

W sobotę prokuratura poinformowała, że zamierza ubiegać się o areszt dla zatrzymanego. Jego czyn został zakwalifikowany jako "występek chuligański". Mężczyźnie grodzi do 5 lat więzienia. Ostatecznie sąd nie wydał zgody na aresztowanie podejrzanego.

Bochenek krytykuje PO

W środę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zabrał głos w sprawie napaści na senatora Karczewskiego oraz wypowiedzi polityków PO, którzy komentowali to zdarzenie. Bochenek odniósł się do niedawnego wywiadu Grzegorza Schetyny, w którym poseł opozycji nie potępił ataku na Karczewskiego.

– Doskonale wiemy, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wszyscy chcielibyśmy, żeby te święta były jak najbardziej rodzinne i przebiegały w takiej atmosferze życzliwości. Niestety w ostatnim czasie, dokładnie 2 dni temu, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej udzielił dość zaskakującego wywiadu w Radiu Zet. Wywiadu, który bardzo mocno mnie poruszył, oburzył i wypowiadał się w kontekście ataku tak naprawdę, ataku na marszałka Stanisława Karczewskiego – powiedział Bochenek.

Rzecznik PiS wskazał, że pomimo apeli jego ugrupowania do Donalda Tuska, Grzegorza Schetyny i Borysa Budki, Platforma Obywatelska nie potępiła ataku na Karczewskiego. Ale Bochenek stwierdził, że słowa Schetyny nie były odosobnionym przypadkiem. Polityk przywołał niedawny wpis Tuska, który napisał: "Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta".

– Ja wiem, że jesteśmy oczywiście w aurze świąt, chcielibyśmy, aby te święta przebiegały w aurze życzliwości, natomiast tego typu wypowiedzi niestety bulwersują i nie mogą pozostać bez odzewu, dlatego się dzisiaj tutaj z państwem spotykamy i to jest takie pytanie z tego miejsca do polityków Platformy Obywatelskiej czy podsycanie agresji, czy podsycanie negatywnych emocji to jest sposób na prowadzenie polityki przez polityków Platformy Obywatelskiej – powiedział Bochenek.

