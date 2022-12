Siemoniak: Kaczyński w tej sprawie gadał bzdury

Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej w wysokości 1,85 mld dolarów. W ramach pakietu 1 mld dolarów przeznaczony zostanie na rozszerzoną obronę powietrzną i zdolności do precyzyjnych uderzeń, zaś 850 mln dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa.

Pomoc po raz pierwszy obejmuje przede wszystkim system obrony powietrznej Patriot, zdolny do strącania pocisków manewrujących, rakiet balistycznych krótkiego zasięgu i samolotów na znacznie wyższym pułapie niż poprzednio dostarczane systemy obrony powietrznej.

Opozycja a Patrioty

Politycy PiS przypominają, że od początku domagali się, aby system Patriot, jaki Niemcy oferowali Polsce, został przekazany na Ukrainę. Opozycja twierdziła wówczas, że Kaczyński ma "antyniemiecką obsesję", a systemów nie da się przekazać Ukraińcom, gdyż do ich obsługi konieczne jest odpowiednie przeszkolenie.

Szef MON Mariusz Błaszczak zauważył, iż przedstawiciele opozycji, tacy jak były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak czy współpracujący z Szymonem Hołownią gen. Mirosław Różański, krytykowali go, gdy zaproponował przekazanie Patriotów Ukrainie. – Mówili, że niemożliwe jest przekazanie Patriotów na Ukrainę. Po raz kolejny się mylili albo świadomie wprowadzali opinię publiczną w błąd, co świadczy o braku kwalifikacji tych panów do sprawowania rządów – oznajmił.

Siemoniak odpiera krytykę PiS

Do sprawy odniósł się sam Siemoniak za pomocą mediów społecznościowych. "Niemcy oferowały Patrioty Polsce. Kaczyński wygadywał bzdury, że patrioty to dekoracja i że nie jest pewne czy niemieccy żołnierze będą zestrzeliwać rosyjskie rakiety. Teraz USA chcą przekazać Ukrainie i szkolą lub będą szkolić Ukraińców. Ich broń,ich decyzja" – napisał polityk na Twitterze.

"Nawet świetną decyzję USA o przekazaniu systemów Patriot na Ukrainę minister Błaszczak jest w stanie wykorzystać do ataku na opozycję. Otóż Niemcy oferowały system Polsce, a nie Ukrainie. I wtedy Błaszczak kręcił, bo w każdej sprawie ma tylko zdanie Kaczyńskiego. Nigdy swojego" - podkreślił poseł Koalicji Obywatelskiej.



