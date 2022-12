Dodatkowa pomoc wojskowa USA dla Ukrainy. Waszyngton potwierdza

Stany Zjednoczone ogłosiły w środę, że udzielą Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej w wysokości 1,85 mld dolarów. Wiadomość przekazała agencja informacyjna Reuters, powołując się na oficjalne oświadczenie w tej sprawie sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena.

"W ramach pakietu 1 mld dolarów przeznaczony zostanie na rozszerzoną obronę powietrzną i zdolności do precyzyjnych uderzeń, a 850 mln dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa" – podał w komunikacie Biały Dom w Waszyngtonie.

– Dzisiejsza pomoc po raz pierwszy obejmuje system obrony powietrznej Patriot, zdolny do strącania pocisków manewrujących, rakiet balistycznych krótkiego zasięgu i samolotów na znacznie wyższym pułapie niż poprzednio dostarczane systemy obrony powietrznej – powiedział Blinken, cytowany przez portal Wyborcza.pl.

Prezydent Ukrainy w Waszyngtonie

21 grudnia około godz. 20:00 czasu polskiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie oficjalną wizytę w Waszyngtonie. To pierwsza zagraniczna podróż ukraińskiego przywódcy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Wizyta była utrzymywana w ścisłej tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. Głównymi punktami będą rozmowy i wspólna konferencja prasowa Zełenskiego oraz prezydenta USA Joe Bidena.

– Jesteśmy w nowej fazie wojny. Jest to dobry czas, by omówić dalsze kroki, w tym to, co prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał "sprawiedliwym pokojem" – mówił rzecznik prasowy Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych w rozmowie ze stacją CNN.

– Prezydent Biden uważa, że w momencie, kiedy zbliżamy się do zimy i wchodzimy w nową fazę agresywnej wojny Władimira Putina, to jest dobry czas, by przywódcy usiedli twarzą w twarz i porozmawiali nie tylko o tym, co USA robią teraz i będą robić w przyszłości, ale także, jak ostatecznie będziemy pracować ku temu, co prezydent Zełenski nazwał "sprawiedliwym pokojem" – wytłumaczył John Kirby.

