Wszędzie ci faszyści

Jest to więc także podróż od stanu barbarzyństwa do cywilizacji. Guillermo del Toro w swojej wersji odwraca to przesłanie: Pinokio jest chwalony za to, że jest chłopcem nieposłusznym, gdyby był posłuszny, to oznaczałoby, że jest z nim coś nie w porządku.

Nieszczęsny stolarz Gepetto zamiast przyczynić się bezbrzeżną ojcowską miłością i cierpliwością do przemiany Pinokia, ma zrozumieć, że go nie zmieni i że taka zmiana byłaby zgubna, oraz pokochać go takim, jaki jest.

Nowa, animowana poklatkowo (cóż z tego, że wspaniale) wersja ukochanej bajki zamienia się w lewacki manifest: