"Jestem gwarantem rzetelności". Dziennikarka TVP Info o swoim zawodowym marzeniu

W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" prezenterka i dziennikarka TVP Info Karolina Pajączkowska podzieliła się swoim zawodowym marzeniem oraz zdradziła, co zrobi, jeśli pewnego dnia straci pracę w TVP.

"Mówię to, co myślę, a nie to, co wypada. Często słyszę: 'Byłaś w TVN, teraz jesteś w TVP, gdzie pójdziesz, jak cię zwolnią'. Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać" – stwierdziła dziennikarka.

"Najlepsze lata mam przed sobą. Jestem gwarantem rzetelności. Nie dodaję komentarzy, bo nie ma takiej potrzeby. Jestem typem amerykańskiej prezenterki w stylu Fox News" – przekonuje Pajączkowska. Wyznała też, jakie jest jej największe zawodowe marzenie. To autorki talk-show. "W Polsce nie ma teraz takiego z kobietą w roli głównej. Talk-show prowadzą tylko faceci. A w USA najbogatsze kobiety to Oprah Winfrey czy Ellen DeGeneres. Ich majątki są wyceniane na miliardy dolarów. Potrzeba nam takiego talk-show, aby kobieta pokazała, że też ma inteligentne poczucie humoru, ale jak ktoś przyjdzie ze swoją historią, to ona będzie umiała wysłuchać, wzruszyć się i płakać razem z nim, a nie pajacować" – wyjaśnia prezenterka TVP Info.

"Chcę być akceptowana"

Pajączkowska obok dziennikarstwa, próbowała swoich sił w modellingu. Zdobyła tytuł Miss Studentek i Miss Foto, reprezentowała Polskę na wyborach Miss Intercontinental i Miss Exclusive of the World. Brała też udział w drugiej edycji programu TVN "Top Model". Na Instagramie często dzieli się zdjęciami w bikini.

"Ja nie jestem wulgarna. To, że kobiece ciało kojarzy się wulgarnie, to wynik seksualizacji. A kobietom nakazano, że jeśli chcą być profesjonalne, to mają się przebrać za mężczyzn. Dlaczego mamy wyglądać jak mężczyźni? Może dlatego, że mężczyźni podczas rewolucji seksualnej zrozumieli, że kobiece ciało wywołuje pozytywne emocje, że kobiety mają nad nimi przewagę i dlatego zaczęli to piętnować. A ja nie chcę wyglądać jak mężczyzna. Chcę być akceptowana ze swoim wyglądem. Jestem kobietą. Tylko tyle i aż tyle" – podkreśla dziennikarka w rozmowie z "Sieciami".

