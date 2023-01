Orlen dorabiał się na samorządach? Obajtek odpowiada Trzaskowskiemu

Rafał Trzaskowski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym oskarżył płocki koncern o zawyżanie cen na stacjach benzynowych i "dorabianie się kosztem Polaków i samorządów". Wiceszef Platformy Obywatelskiej zapowiedział także złożenie wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie.

"Nie zostawimy tego tak. Działania Orlenu nie pozostaną bez reakcji. @warszawa wspólnie z innymi polskimi miastami skieruje do @UOKiKgovPL zawiadomienie w tej sprawie. Będziemy działać w obronie interesu naszych miast. Będziemy walczyć w obronie mieszkańców. @takdlapolski" – napisał Trzaskowski na Twitterze.

Wpis Trzaskowskiego to element narracji opozycji o "grabieniu Polaków" przez Orlen. 1 stycznia 2023 roku zwiększył się VAT na paliwo, jednak ceny na stacjach benzynowych praktycznie nie zmieniły się względem grudnia. Zdaniem polityków opozycji, to znak, że płocki koncern świadomie sprzedawał Polakom droższe paliwo.

Obajtek odpowiada

Do wpisu polityka PO odniósł się prezes PKN Orlen. Daniel Obajtek przekonuje, że paliwo w Polsce jest tańsze niż w wielkości państw UE. Skrytykował również samego Trzaskowskiego za sytuację w Warszawie.

"Przez 10 lat ceny paliw w Polsce wzrosły mniej niż ceny biletów w Warszawie, czy wywozu śmieci, który wzrósł o 200%. Paliwo w Polsce należy do najtańszych w UE i dziś, nawet w obliczu wojny, za minimalną płacę można go kupić niemal dwukrotnie więcej niż kiedy rządziliście" – napisał Obajtek na Twitterze.

twitter

"Dla dobra Polaków"

Jeszcze przed zapowiedzią Trzaskowskiego, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odpierał zarzuty dotyczące zawyżania cen na stacjach należących do koncernu.

– PKN Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju – powiedział Obajtek na wtorkowej konferencji prasowej. – Gdybyśmy nie komunikowali wcześniej, że zrobimy wszystko, by ceny utrzymać, to na polskich stacjach mielibyśmy panikę – stwierdził szef koncernu i dodał, iż Orlen "prowadzi odpowiedzialną politykę dla dobra Polaków".

Czytaj też:

Szokujący wpis Hołowni. "Dymali nas na kasie"Czytaj też:

"To absurd". Prezes PKN Orlen: Tłumaczymy się z tego, że ceny paliw nie wzrosły