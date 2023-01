"Żadnej ludzkiej empatii". Ks. Isakowicz-Zaleski mocno o zachowaniu papieża podczas pogrzebu Benedykta XVI

W czwartek na Placu św. Piotra odbył się pogrzeb zmarłego w sobotę papieża - emeryta Benedykta XVI. W trakcie mszy świętej homilię wygłosił papież Franciszek.

Swe rozważania papież oparł na słowach, jakie umierający Jezus wypowiedział na krzyżu: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). Podkreślił, że były one jakby „Jego ostatnim tchnieniem”, potwierdzającym to, „co charakteryzowało całe Jego życie: nieustanne powierzanie się w ręce Jego Ojca”. Były to „ręce przebaczenia i współczucia, uzdrowienia i miłosierdzia, namaszczenia i błogosławieństwa, które skłoniły Go, by oddał się również w ręce swoich braci”. Te „zranione ręce wychodzą na spotkanie i nie przestają się ofiarowywać, abyśmy poznali miłość, jaką Bóg ma ku nam”, powiedział Franciszek.

Mocny wpis ks. Isakowicza-Zaleskiego

Tymczasem kazanie papieża Franciszka nie spodobało się księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu. Zdaniem kapłana było ono krótkie oraz w żaden konkretny sposób nie odnosiło się do spuścizny Benedykta XVI. Swoją opinię ksiądz wyraził w mediach społecznościowych.

"Nadzwyczaj króciutka homilia @Pontifex_pl na pogrzebie Ojca Świętego #BenedyktXVI. Żadnych konkretnych odniesień do wielkich dokonań Zmarłego, żadnych osobistych refleksji, żadnej ludzkiej empatii. Byleby jak szybciej "odfajkować", aby watykański supermarket znów mógł być otwarty" – napisał ksiądz na Twitterze.

Jednak ocena papieskiej homilii nie była jedyną, jaką ks. Isakowicz-Zaleski podzielił się ze swoimi obserwującymi. Wcześniej kapłan skrytykował brak ogłoszenia w Watykanie żałoby, z powodu śmierci papieża - emeryta.

"Okropna małość @Pontifex_pl, który w dniu pogrzebu #BenedyktXVI nie ogłosił żałoby w Watykanie. Jedynie na kilka godzin będzie - uwaga! - zamknięty watykański supermarket" – napisał.

Pogrzeb Benedykta XVI

Pogrzeb papieża seniora rozpoczął się w czwartek o godzinie 9.30 czasu polskiego. Wzięło w nim udział ponad 400 biskupów i 4000 księży. Mszy przewodniczył papież Franciszek. To pierwsza taka sytuacja od 600 lat, która jest wynikiem abdykacji Benedykta XVI, która miała miejsce w 2013 roku.

Papież Benedykt poprosił, aby pogrzeb odznaczał się prostotą. Mimo to niektóre aspekty ceremonii, w tym pochówek z trzema trumnami, były podobne do rytuału pożegnania panującego papieża.

Na Placu świętego Piotra została odprawiona msza święta. Następnie trumna z ciałem papieża - emeryta została przeniesiona do Bazyliki św. Piotra na prywatne nabożeństwo. Tutaj papież został umieszczony w cynkowej trumnie, która następnie trafiła do większej, drewnianej trumny. Papież- senior został pochowany na rozległym podziemnym cmentarzu pod bazyliką, znanym jako Groty Watykańskie, na którym znajdują się groby kilku papieży.

Jego szczątki zostały złożone w dawnym miejscu spoczynku papieża Jana Pawła II, które zajmował, zanim jego ciało zostało przeniesione po beatyfikacji w 2011 roku.

