Przerwana droga do jedności

Był próbą uśmierzenia zamieszania, które od kilku dziesięcioleci panuje w Kościele katolickim, w znacznej mierze z powodu sporów o recepcję Soboru Watykańskiego II. Jednym z największych problemów katolicyzmu XX i XXI w. stało się to, że od lat 70. XX w. do naszych czasów jednym z głównych czynników formacyjnych kapłanów jak i świeckich stało się odsyłanie katolickiego dziedzictwa liturgicznego, doktrynalnego i pobożnościowego do muzeum.