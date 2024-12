Spór o religię w szkołach. "Ogromne mijanie się z prawdą"

Od przyszłego roku szkolnego nauka religii i etyki ma się odbywać w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo (przed lub po obowiązkowych zajęciach). Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie trafił do konsultacji.

Strona kościelna wyraziła sprzeciw wobec proponowanej przez rząd redukcji lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. Uważa również za nieuzasadnione i dyskryminujące przyjęcie zasady, że lekcje religii mają być umieszczane przed lub po innych zajęciach szkolnych. W ramach poszukiwania kompromisu, strona kościelna zaproponowała stopniową, rozłożoną w czasie, redukcję wymiaru nauczania religii w szkołach ponadpodstawowych, przy poszanowaniu praw pracowniczych katechetów.

Brak porozumienia

– Standardem jest wychowanie wyznaniowe w wielu krajach świata i w wielu krajach Unii Europejskiej. To nie jest tak, że tam jest tylko wiedza o religii. Wiedza o religii też, ale to, co jest ważne i przekazuje religia, to jest wiedza o wartościach, o tym, co jest dobrem, a co złem – powiedział w Polsat News rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

Jak zaznaczył przedstawiciel KEP, biskupi starali się "w trudnych rozmowach" z Ministerstwem Edukacji Narodowej wytłumaczyć, że jeżeli "wyprowadzimy ze szkoły przekaz wiedzy o wartościach i niczego w zamian nie damy dzieciom, to popełnimy ogromną szkodę".

– Jeśli dzisiaj ze strony rządowej pada określenie, że nie ma otwartości na wolę dialogu ze strony Kościoła – bardzo delikatnie powiem – to jest ogromne mijanie się z prawdą – podkreślił ks. Leszek Gęsiak.

– Jeśli pani minister Barbara Nowacka mówi, że sprawami religii zajmują się Kościoły, to niech wysłucha naszych argumentów, ale i weźmie poważnie pod uwagę – dodał.

