Politycy, ogórki w dłoń!

Ten odparował atak, odrzucając warzywo w stronę polityka. Nie jest do końca jasne, skąd znalazł się ogórek w rękach krewkiego senatora. Zapewne wniósł on go ze sobą do studia, sprytnie oszukując tym trikiem zainstalowane w telewizji wykrywacze metalu.

Wykorzystanie ogórków jako broni nie jest bynajmniej wynalazkiem senatora Jacka Burego. Już w roku 2014 niejaki Garry Rough usiłował obrabować zakład bukmacherski w Shettlestone, w Szkocji, przy pomocy „długiego cylindrycznego obiektu ukrytego w czarnej skarpecie”. Na szczęście jednym z klientów zakładu był akurat policjant, detektyw sierżant Drew White, który przyszedł z pomocą zaatakowanej kasjerce i po krótkim, choć niewątpliwie spektakularnym pojedynku, obezwładnił rabusia. Sprawa trafiła do sądu w Glasgow, który potraktował ją z należytą powagą, skazując napastnika na bezwarunkową karę 40 miesięcy więzienia.