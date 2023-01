Żaryn: Rosyjskie ośrodki znów próbują używać wobec Polski szantażu nuklearnego

"Rosyjskie ośrodki propagandowe znów próbują używać wobec Polski szantażu nuklearnego. Tym razem głos zabrał »ekspert wojskowy« Konstantin Siwkow, strasząc Polskę atakiem jądrowym" – poinformował we wtorek na portalu społecznościowym Twitter Stanisław Żaryn.

twitter

Według Siwkowa, wojsko Federacji Rosyjskiej "ma prawo do przeprowadzenia uderzeń jądrowych na terytorium Polski, jeśli polskie władze będą prowadzić »agresywną« politykę wobec Moskwy oraz Białorusi, zagrażając ich bezpieczeństwu i suwerenności".

"Straszy świat gotowością Rosji"

"K. Siwkow, wzorem mocodawców z Kremla, straszy świat gotowością Rosji do użycia niszczycielskiej broni nuklearnej w regionie, co będzie mieć katastrofalne skutki dla ludzkości. Rosja od wielu miesięcy eksponuje wątek potencjalnego zagrożenia nuklearnego w kontekście prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny. Działania propagandowe realizowane w tym temacie są elementem prób zastraszania społeczeństw Zachodu. Szerząc wizję wojny atomowej, Kreml próbuje wymusić uległość Zachodu i miękką reakcję na działania Rosji przeciwko Ukrainie" – czytamy we wpisach Stanisława Żaryna.

twitter

Przekazy propagandowe Kremla

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w mediach społecznościowych regularnie informuje i ostrzega przed przekazami propagandowymi Kremla. Niedawno Żaryn przekazał wiadomość o "alercie dezinformacyjnym".

Zgodnie z ustaleniami, w polskiej przestrzeni publicznej kolportowane są kłamstwa o telefonach z Głównego Urzędu Statystycznego, których celem ma być rzekome przygotowanie akcji dokwaterowywania Polakom uchodźców wojennych z Ukrainy. Zdaniem Żaryna, są to próby podburzenia społecznych nastrojów i rozbudzenia wrogości wobec Ukraińców.

Czytaj też:

Niepokojące słowa Szojgu. "Będziemy rozwijać triadę nuklearną"Czytaj też:

Komisja ds. zbadania wpływów rosyjskich. Kiedy Sejm ponownie zajmie się projektem?