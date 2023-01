Polska niezależna od rosyjskiego gazu. Naimski: Mogło to nastąpić szybciej

30 listopada 2022 roku gazociąg podmorski Baltic Pipe uzyskał docelową moc przesyłową w kierunku Polski, czyli 10 mld m3 rocznie.

Przesył gazociągiem Baltic Pipe uruchomiony został 1 października br. ale funkcjonował w ograniczonym zakresie do czasu zakończenia wszystkich prac budowlanych po stronie duńskiej. Obecnie gazociągi i tłocznia Baltic Pipe w Danii uzyskały docelowe parametry techniczne i mogą przesyłać 10 mld m3 rocznie począwszy od 30 listopada 2022 r.

Naimski: Koniec zależności od Rosji

Oceniając kwestię bezpieczeństwa energetycznego Polski, Piotr Naimski, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, wskazał, jak ważnym ogniwem jest tutaj Baltic Pipe. Gazociąg "kończy epokę zależności" Polski od rosyjskiego gazu.

Ekspert wskazał, że zagrożenie ze strony Rosji w płaszczyźnie energetycznej "wciąż istnieje".

– Trzeba się z tym liczyć, brać pod uwagę. Ostatnie wydarzenia związane z wojną na Ukrainie i kryzys energetyczny wywołany przez Rosjan są tego najlepszym dowodem. Zabrało nam 30 lat wyjście z kontraktu jamalskiego, Baltic Pipe daje alternatywę dla rosyjskich dostaw i tę epokę kończy. Pozostaje pytanie, dlaczego trwało to 30 lat, mogło to nastąpić szybciej – powiedział na antenie Polskiego Radia 24.

Rosyjskie wpływy

Naimski odniósł się także do pomysłu powołania sejmowej komisji ds. rosyjskich wpływów w energetyce. Jego zdaniem jest to dobry pomysł.

– Mam nadzieję, że jest możliwość sprawdzenia historii wpływów rosyjskiej w sektorze energetycznym. Polska jest obszarem zainteresowania służb rosyjskich, to jest oczywiste. Służby kontrwywiadu powinny zajmować się tymi kwestiami na co dzień i być tu kompetentne. Jeśli jest przekonanie, że jest to niewystarczające, powstanie takiej komisji może mieć tu swoje uzasadnienie – ocenił.

