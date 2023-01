Szef MSZ: Z zadowoleniem przyjąłem apel Annaleny Baerbock

"Z zadowoleniem przyjąłem apel Annaleny Baerbock o powołanie specjalnego międzynarodowego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie" – poinformował we wtorek na portalu społecznościowym Twitter szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau.

Jak przekazał polityk, stanowisko Polski w sprawie konieczności pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności jest jednoznaczne od momentu, gdy Rosja rozpoczęła brutalną agresję na Ukrainę.

"To wyraźny sygnał, że umacniamy koalicję na rzecz sprawiedliwości" – ocenił polski minister.

Wystawa nt. rosyjskich zbrodni wojennych

We wtorek na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w otwarciu wystawy nt. rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

– Bardzo często mówimy, że ludzie odpowiedzialni za rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie, za to co się dzieje dzisiaj na ukraińskiej ziemi, w ukraińskich wioskach, za to, co stało się w Buczy i w innych miejscach muszą ponieść odpowiedzialność karną, ona musi zostać wyegzekwowana. Dziękuję za ten dom i za tę prezentację, za tę wystawę. Tym bardziej, że świat musi zobaczyć, dlaczego domagamy się ukarania sprawców – powiedział przywódca.

– Świat bardzo często nie chce tego widzieć i odwraca głowę, dlatego trzeba to pokazywać w sposób zdecydowany. Stąd też bardzo dziękuję, jako sąsiad Ukrainy, jako ten, który był w Borodziance, który widział Irpień zaraz po wypchnięciu stamtąd Rosjan – dodał.

Pomysł powołania trybunału

Przypomnijmy, że na początku grudnia ub.r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen zaproponowała utworzenie specjalnego trybunału w celu zbadania i ścigania zbrodni wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Organ miałby zostać stworzony przy wsparciu Międzynarodowego Trybunału Karnego i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

