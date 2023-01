Agent FBI aresztowany za pomoc oligarsze wcześniej badał powiązania Trumpa z Rosją

Do jego zatrzymania doszło w sobotę po południu kiedy przybył na lotnisko w Nowym Jorku po powrocie ze Sri Lanki. Sprawa jest rozwojowa i zaczyna się o niej robić głośno w Stanach.

Badał powiązania Trumpa

Jak podaje CNBC, były agent federalny Charles McGonigal, który kierował kontrwywiadem w nowojorskim biurze terenowym FBI i zajmował się wówczas m.in. śledztwem ws. powiązań byłego prezydenta Donalda Trumpa z Rosją, został zatrzymany za przyjmowanie łapówek od przedstawiciela rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski oraz od byłego pracownika albańskiego wywiadu.

"Ukrywanie swoich kontaktów z obcokrajowcami i ukrywanie osobistych relacji finansowych to furtka do korupcji" –powiedział w poniedziałek prokurator dla Dystryktu Kolumbii Matthew M. Graves. "FBI i Departament będą strzec najlepszych interesów Stanów Zjednoczonych i pociągać do odpowiedzialności tych, którzy składają fałszywe oświadczenia i próbują oszukać Biuro" – dodał.

Zarzuty korupcyjne

Jak pisze Fox News, McGonigal miał podróżować do Europy (wielokrotnie do Kosowa i Albanii) i nawiązywać stałe relacje z obcokrajowcami przedstawionymi mu przez rosyjskiego biznesmena. Agent miał zataić "podlegające zgłoszeniu kontakty zagraniczne podczas podróży", fałszywie określać ich cel, a także przyjmować korzyści majątkowe.

Mężczyzna został aresztowany, a prokuratura postawiła mu zarzuty. Według informacji podanych przez CNN, McGonigal nie przyznaje się do winy. McGonigal przeszedł na emeryturę w 2018 roku.