Szef BBN: To jeden z tych momentów, który zapisze się w historii wojny

USA dostarczą Ukrainie 31 czołgów Abrams wraz odpowiednim wsparciem logistycznym, zaś Niemcy wyślą Ukraińcom 14 czołgów Leopard 2 A6 z rezerw Bundeswehry. Łącznie ze Stanów Zjednoczonych i zachodniej Europy na terytorium ukraińskie ma trafić 3 tys. pojazdów opancerzonych. Według ekspertów, nowy pakiet uzbrojenia powinien pomóc Ukrainie zmienić taktykę wojenną podczas walk z wojskami Rosji.

– Po decyzji USA i Niemiec dotyczącej przekazania pomocy wojskowej dla Ukrainy towarzyszy nam na pewno poczucie satysfakcji – powiedział Jacek Siewiera. Szef BBN był w czwartek gościem programu "Graffiti" w Polsat News.

Historyczny moment

– To jeden z tych momentów, który zapisze się w historii tej wojny – stwierdził dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego i zwrócił uwagę na to, że deklaracje prezydenta Joe Bidena oraz kanclerza Olafa Scholza miały miejsce dwa tygodnie po wypowiedziach Andrzeja Dudy podczas wizyty we Lwowie. Głowa państwa polskiego wzywała wówczas do przekazania sprzętu Ukrainie. Zdaniem Siewiery, słowa przywódcy "odbiły się szerokim echem".

– Polsce niezwykle potrzebna jest zdolność budowania sojuszy. Sytuacja, w której głos polski jest słuchany i moment, w którym za sprawą Polski kształtuje się polityka obronna, to zupełnie nowa jakość. W koordynacji z Polską zapadły decyzje o zbudowaniu szerokiej koalicji – mówił szef BBN. – W mojej ocenie jedną z najważniejszych kwestii w tej sytuacji jest zamiana sposobu myślenia o przebiegu wojny na Ukrainie. Rosja jest przeciwnikiem, którego na pewno nie można lekceważyć bez względu na to, jak źle radzi sobie na polu walki. To jest moment, gdy ta świadomość zaczęła docierać również do przywódców Zachodu. Dowodem tego jest kolejne zaangażowanie – oznajmił.

Czytaj też:

Kiedy Polska odbierze pierwsze Abramsy? Szef MON odpowiadaCzytaj też:

"Przełomowy moment". Politico pisze o "zwycięstwie Polski"