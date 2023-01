Czy uda się wylądować?

Uderzające jest co innego. Jeśli wczytać się w bardziej specjalistyczne, zdystansowane analizy, pojawiające się w anglojęzycznych źródłach, to jasne jest, że wraz z decyzją Zachodu o rozpoczęciu dostaw czysto ofensywnego sprzętu, a więc przede wszystkim czołgów Leopard oraz Abrams (ta decyzja Waszyngtonu to mała wygrana Berlina), wojna wkroczyła w nową i to bardzo niebezpieczną fazę. Tymczasem próżno szukać w sferze politycznej jakichkolwiek dotyczących tego wypowiedzi. W Polsce wspomnienie o niemijającym zagrożeniu eskalacją ściąga natychmiast oskarżenia o onucyzm albo w najlepszym przypadku kpiny.