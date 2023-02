"Jest to ryzykowne". Erdogan skrytykował Scholza i Bidena

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan sprzeciwił się dostawom czołgów na Ukrainę. Uważa, że ta decyzja nie pomoże rozwiązać problemów stworzonych przez Federację Rosyjską. Jednocześnie wskazał, że to Turcja faktycznie pracuje na rzecz pokoju na Ukrainie.

Według tureckiego dziennika "Hurriyeta" przywódca kraju powiedział, że Ankara podjęła inicjatywę rozwiązania sytuacji, która powstała w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę. Chodzi o pośrednictwo w inicjatywie zbożowej, wymianę więźniów i dostarczanie pomocy humanitarnej. Zdaniem Erdogana przekazanie czołgów do Kijowa to ryzykowna decyzja, która nie pomoże w szybszym rozwiązaniu konfliktu.

– Oczekujemy wsparcia dla pokoju w Europie i na świecie. Negocjacje trwają. Czy to przypadek, że dotąd USA i Niemcy nie wysyłały czołgów jako środka dla rozwiązania obecnego problemu? Nie mogę powiedzieć, że jest to element rozwiązania konfliktu. Jest to ryzykowne i pożyteczne dla baronów zbrojeniowych – powiedział turecki prezydent.

Przełomowa decyzja

25 stycznia, po długich negocjacjach, Niemcy zgodziły się na przekazanie Ukrainie 14 czołgów Leopard 2. Ponadto Berlin innym krajom zezwolił na ich reeksport. Niemcy planują, że do końca marca dostarczą do Kijowa czołgi Leopard 2, a Polska obiecuje dostarczyć je w ciągu kilku tygodni. Z kolei Norwegia również zapowiedziała, że pod koniec marca zamierza przekazać czołgi Ukrainie.

Najdłużej - kilka miesięcy - na Ukrainę pojadą amerykańskie czołgi Abrams. Z kolei Wielka Brytania zadeklarowała przekazanie swoich czołgów Challenger 2. Ogółem Kijów może dostać od swoich zachodnich sojuszników ok. 120 - 150 ciężkich wozów bojowych. Jak jednak wskazują ukraińscy wojskowi, realne potrzeby armii to ok. 300 sztuk.

Czytaj też:

Erdogan stawia Szwecji nowy warunek ws. wejścia do NATOCzytaj też:

Erdogan zapewnia: Turcja może przyjąć Finlandię do Sojuszu