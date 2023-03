Błaszczak: Czołgi K2 będą serwisowane, remontowane i produkowane w Poznaniu

– Tu w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych Poznań czołgi K2 będą serwisowane, będą remontowane i będą produkowane. To jest dobra informacja dla Poznania, Wielkopolski; to są kolejne nowe miejsca pracy, to jest utrzymanie tych miejsc pracy, które zostały w WZM stworzone – podkreślał szef MON.

–Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą wojna, napaść Rosji na Ukrainę. Wspieramy Ukrainę, ale dbamy także o to, żeby wzmacniać Wojsko Polskie i rozwijać polski przemysł zbrojeniowy. Dlatego też na wyposażeniu wojska polskiego musi być nowoczesna broń, która będzie serwisowana i remontowana w Polsce – zaznaczył wicepremier

Polsko-koreańska współpraca wojskowa

W lipcu ub. r. zawarto umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL wraz z wozami towarzyszącymi, tj. wozami zabezpieczenia technicznego, wozami wsparcia inżynieryjnego i mostami towarzyszącymi oraz pozostałymi elementami opartymi o polskie rozwiązania, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Z kolei umowa ramowa zawarta z Hanwha Defense obejmuje pozyskanie łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL (opartej o gotowe technologie uzyskane w efekcie prac nad haubicami K9A2) wraz z wozami towarzyszącymi, tj. wozami amunicyjnymi K10 i wozami dowodzenia K11 oraz polskimi elementami, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Pod koniec sierpnia ub. r. zawarto umowy wykonawcze związane z pozyskaniem od strony koreańskiej pierwszych 180 czołgów K2 w latach 2022-2025 oraz 212 haubic samobieżnych K9 w latach 2022-2026.

Czytaj też:

Prezydent: Zakup 500 HIMARS-ów jest właśnie po to, żebyśmy nie musieli walczyćCzytaj też:

III wojna światowa? Cejrowski: Już się zaczęła. Lisicki: Polityka Bidena cementuje Rosję i Chiny