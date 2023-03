III wojna światowa? Cejrowski: Już się zaczęła. Lisicki: Polityka Bidena cementuje Rosję i Chiny

Były prezydent USA Donald Trump zapowiedział niedawno, że gdyby został amerykańskim przywódcą, to "zakończyłby wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin". Trump, który jest jednym z kandydatów w kolejnych wyborcach, ocenia, że wystarczą telefony do prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i organizacja pilnego spotkania. – Powiem im: "Musimy się spotkać". Gwarantuję, że mogę rozwiązać ten problem. Zawrzemy umowę w ciągu 24 godzin - obiecał Trump podczas przemówienia do swoich zwolenników w stanie Floryda – mówił.

III wojna światowa już blisko? Lisicki i Cejrowski oceniają

Narastające napięcia geopolityczne są jednym z tematów najnowszego odcinka programu "Antysystem". Red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz Wojciech Cejrowski odnieśli się m.in. do polityki USA wobec Ukrainy oraz relacji w trójkącie USA-Rosja-Chiny.

– Za jego prezydentury nie wybuchła żadna nowa wojna i wszyscy byli w defensywie - Rosja, Chiny, Korea, Iran, Syria, kartele narkotykowi i organizacje terrorystyczne. Wszyscy byli w defensywie i się go bali. To projekcja siły jak za Reagana. Natomiast za Bidena wszystko się rozlało – ocenił Wojciech Cejrowski. – O co może chodzić Bidenowi i USA? Szereg decyzji, które podjęto m.in. w sprawie Ukrainie doprowadziły do tego, że te dwa, patrzące na siebie spode łba i konkurujące ze sobą imperia tj. Rosja i Chiny, zostały scementowane. Ameryka znajduje się obecnie w niewygodnej pozycji i mają dwa otwarte fronty – zastanawiał się Lisicki.

– III wojna światowa moim zdaniem już się zaczęła. Być może ludzie zdefiniują później jej datę wybuchu. Tak, jak I i II wojna światowa nie zaczęły się od tego, co napisano w książkach, tylko zostały poprzedzone różnymi procesami – wskazywał Cejrowski.

W programie rozmawiano także m.in. o:

Wizycie Joe Bidena w Polsce i reakcjach polskiej klasy politycznej

Geopolityce

Napięciach na linii USA-Rosja-Chiny

