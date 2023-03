Przewodniczący KEP: Kościół nie może być na usługach stronnictw politycznych

Abp Stanisław Gądecki uczestniczył w konferencji pt. "Relacje państwo-Kościół, jakich potrzebuje dziś Polska. Ile autonomii, ile współpracy?”. Wydarzenie zorganizowała Katolicka Agencja Informacyjna we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW.

– Między legalną władzą państwową a władzą kościelną istnieje konieczność współpracy, a chrześcijanie współpracują ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w pluralistycznym społeczeństwie, wnosząc swój wkład w funkcjonowanie legalnej instytucji państwa – mówił przewodniczący KEP.

Rola Kościoła w przestrzeni publicznej

Abp Gądecki zaznaczył, że Kościół, podążając śladami Chrystusa w dziedzinie polityki, pragnie spełniać taką rolę, jaką wyznaczył mu Zbawiciel. – Ze względu na swoje zadanie i kompetencje Kościół nie może być na usługach stronnictw politycznych – zauważył.

Przewodniczący Episkopatu stwierdził, że jeśli chodzi o polski konkordat, to to, co można było osiągnąć, jest wypadkową tego, co zostało zawarte m.in. w soborowej Konstytucji duszpasterskiej "Gaudium et Spes", a potem w regule autonomii i życzliwej współpracy. – Jeżeli coś w państwie ma działać, to musi być życzliwa współpraca– podkreślił.

Abp Gądecki zwrócił także uwagę na to, że u podstaw każdej teorii relacji między Kościołem a państwem leży odpowiedź Pana Jezusa: "Oddajcie cesarzowi, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga". – Pan Jezus legitymizuje władzę polityczną, a zarazem ogranicza jej właściwość do regulowania materialnych podstaw życia” – stwierdził duchowny i dodał, iż "prawo pozytywne i działania rządu lub wyroki sądowe nie mogą być wyrazem woli Bożej. Cieszą się one tylko takim autorytetem, w jakim funkcjonują ludzkie, omylne kompetencje".

– Państwo musi też pamiętać, że człowiek nie istnieje z woli państwa, tylko państwo istnieje z woli człowieka – oznajmił przewodniczący KEP.

Czytaj też:

Decyzja abp. Gądeckiego ws. księdza Wachowiaka. Nowe zadanieCzytaj też:

Abp Gądecki: Oczekuję tego, żeby Kościół rzeczywiście słuchał Ducha Świętego