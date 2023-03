Mamy szansę powstrzymać antykulturę

25 lutego w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się konferencja, której celem było podsumowanie efektów projektu Odnaleźć Siebie realizowanego w ramach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mam zaszczyt być jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia. W ciągu roku udało nam się nie tylko stworzyć platformę edukacyjną, która będzie stanowić wsparcie dla uczniów i nauczycieli, ale także wypełnić ją treścią. Przygotowaliśmy 146 krótkich filmów i tyle samo broszur z myślą o takich przedmiotach, jak: Historia i Teraźniejszość, Biznes i Zarządzanie, historia czy godzina wychowawcza. Skupiliśmy się na tematach społeczno-historycznych, a mianowicie wojnie kulturowej, dziejach Kościoła katolickiego, współczesnych zagrożeniach ideologicznych oraz psychologii rozwoju człowieka. Zróżnicowanie zagadnień pozwoliło dostosować przekaz zarówno do szkół podstawowych, jak i liceów. Jednak e-lekcje dostępne na stronie odnalezcsiebie.edu.pl to nie jedyna oferta, z jaką wychodzimy do młodzieży.

Drugi filar naszego projektu stanowi „Encyklopedia Antykultury”, czyli publikacja popularnonaukowa, w której została przedstawiona kompletna historia rozwoju marksizmu. Praca składa się z 60 haseł – każde zawiera ilustrację, cytat i podsumowanie – opracowanych przez siedmiu autorów, którzy postarali się opisać w przystępny sposób narodziny, rozwój i mutacje tej niebezpiecznej ideologii – źródła tytułowej antykultury niszczącej od lat fundamenty cywilizacji Zachodu. Można powiedzieć, że książka stanowi głos młodych badaczy, którzy chcieli wnieść swój wkład w dyskusję na temat kondycji i kierunku rozwoju współczesnego świata. Jednym ze współautorów, jak i redaktorem całego wydania jest Jakub Zgierski, publicysta, dziennikarz oraz badacz neomarksizmu, który w dużym stopniu przyczynił się do spopularyzowania tej problematyki. Zachęcam w tym miejscu do wysłuchania debaty, która odbyła się przy okazji premiery książki. Dzięki uprzejmości redakcji DoRzeczy.pl załączam nagranie, które znajdą Państwo na końcu artykułu.

Oprócz autorów „Encyklopedii Antykultury” na wspomnianej konferencji pojawili się również znani prelegenci: małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, wiceminister edukacji i nauki dr Tomasz Rzymowski oraz redaktor naczelny portalu Tysol.pl Cezary Krysztopa. Paneliści w czasie dyskusji byli zgodni co do tego, że platforma internetowa Odnaleźć Siebie może stanowić świetne narzędzie pogłębienia wiedzy, jednak fundamentem musi pozostać tradycyjny model edukacji szkolnej. Krótkie filmy dostępne w sieci to ciekawa i przystępna forma nauki, która wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów. Obecnie bez wątpienia młodzi ludzie w dużej mierze chłoną wzorce z popkultury, w tym Internetu. Właśnie dlatego nasz konserwatywny przekaz musi być dostępny na wyciągnięcie ręki. Zainteresowani mogą zacząć od nagrań, następnie zajrzeć do broszur w formie PDF, a na końcu zamówić książkę. Żywię głęboką nadzieję, że dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oferta projektu Odnaleźć Siebie dotrze do młodego pokolenia Polaków.

Autor jest dziennikarzem Telewizji Trwam