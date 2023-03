Patruszew: Rosja ma unikalną broń. Może zniszczyć każdego wroga

Według Patruszewa amerykańscy politycy są "zniewoleni własną propagandą" i przekonani, że w przypadku bezpośredniej konfrontacji będą w stanie przeprowadzić prewencyjny atak rakietowy na Rosję. Jednak jego zdaniem "ktoś na Zachodzie zapomniał lekcji z historii", mówiąc o możliwym zwycięstwie nad Rosją.

– Rosja jest cierpliwa i nikogo nie onieśmiela swoją przewagą militarną. Ale ma nowoczesną, unikalną broń zdolną zniszczyć każdego wroga, w tym Stany Zjednoczone, w przypadku zagrożenia dla jej istnienia – powiedział Patruszew w wywiadzie dla rządowego dziennika "Rossijskaja Gazieta".

Rosja rozmieści broń jądrową na Białorusi

Dzień wcześniej prezydent Władimir Putin zapowiedział, że Rosja rozmieści na terytorium Białorusi taktyczną broń nuklearną. 3 kwietnia Moskwa rozpocznie szkolenie załóg samolotów zdolnych do przenoszenia takiej broni.

Patruszew mówił także o amerykańskich samolotach patrolujących rosyjskie granice. Nazwał takie loty "niebezpiecznym i krótkowzrocznym szaleństwem", mimo że samoloty Sił Powietrznych USA patrolują granice NATO bez naruszania rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Patruszew przekonał Putina do ataku na Ukrainę?

Nikołaj Patruszew, generał armii i były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), to szara eminencja Kremla i najbliższy sojusznik Putina, uważany za jednego z najbardziej radykalnych ludzi w jego otoczeniu.

W listopadzie ub.r. brytyjska gazeta "The Times", powołując się na źródła w rosyjskim rządzie, podała, że to Patruszew był wśród trzech osób, które przekonały Putina do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Oprócz Patruszewa na decyzję rosyjskiego prezydenta mieli wpłynąć szef FSB Aleksandr Bortnikow oraz Jurij Kowalczuk, główny udziałowiec Banku Rossija, oligarcha uważany za wieloletniego przyjaciela Putina.

Trwa bitwa o Bachmut. OSW o sytuacji na froncie

Według Ośrodka Studiów Wschodnich w Bachmucie Rosjanie mieli poczynić dalsze postępy w rejonie przemysłowym na północy, a także na południu miasta. Pod kontrolą ukraińską pozostaje ścisłe centrum i zachodnia część Bachmutu. "Łącznie w mieście i jego okolicach wojska agresora przypuszczały w ostatnich dniach 16-18 ataków na dobę, wobec 30-50 w poprzednich tygodniach" – podaje OSW w raporcie podsumowującym 396. dzień wojny.

Czytaj też:

Co się dzieje w Bachmucie? Ukraińcy odrzucają doniesienia brytyjskiego wywiadu