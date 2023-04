Rosyjska propaganda: Będziemy musieli wyzwolić nasz bratni naród fiński

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały już protokół o przystąpieniu Finlandii do Sojuszu. Wcześniej szef Paktu Północnoatlantyckiego pogratulował prezydentowi kraju Sauli Niinisto tego historycznego wydarzenia.

– Finlandia oficjalnie przystąpi do naszego Sojuszu w nadchodzących dniach. To członkostwo sprawi, że Finlandia będzie bezpieczniejsza, a NATO – silniejsze – powiedział Stoltenberg. I zaznaczył, że Finlandia ma siły gotowe do walki, rozbudowane zdolności i silne instytucje demokratyczne. Jak przekazał, sojusznicy są zgodni, że szybkie zakończenie procesu ratyfikacyjnego dla Szwecji leży w interesie wszystkich.

"W Finlandii panuje bałagan"

W sobotę na portalu społecznościowym Twitter doradca szefa resortu spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko opublikował nagranie z fragmentem programu w rosyjskiej telewizji. "Uwaga, Finlandia! Rosyjscy propagandyści mówią o potrzebie »wyzwolenia bratniego narodu fińskiego«" – napisał ukraiński polityk.

twitter

– W Finlandii panuje bałagan. Kraj ten najprawdopodobniej już tego lata stanie się członkiem NATO, więc to jest całkowicie poza naszymi decyzjami. Wobec tego, będziemy musieli wyzwolić nasz bratni naród fiński – mówił jeden z kremlowskich propagandystów podczas programu.

Finlandia odgradza się od Rosji

Długość fińskiej granicy z Rosją wynosi 1 340 kilometrów. Po wybuchu wojny na Ukrainie Helsinki wszelkimi sposobami starają się odgrodzić od sąsiada. W lutym tego roku Finlandia rozpoczęła budowę testowej części ogrodzenia na granicy z Federacją Rosyjską. Powstanie także specjalna droga dla patroli granicznych, a w najważniejszych miejscach zostanie zainstalowane oświetlenie i nagłośnienie.

Kraj planuje też budowę dodatkowych fortyfikacji granicznych.

