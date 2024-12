Mowa nienawiści. Niedługo wszyscy będziemy szukać azylu

Istotą proponowanej ustawy jest wprowadzenie kilku szczególnych grup chronionych. Obecnie Kodeks karny w wyjątkowy sposób penalizuje nawoływanie do nienawiści z powodów rasowych, narodowych i religijnych. Można się z tym zgadzać albo nie, niemniej to już pewien europejski standard związany przede wszystkim z doświadczeniem niemieckich zbrodni z lat 1933-1945. Po zmianach, które chce przyjąć Sejm, do tej listy dojdą jeszcze orientacja seksualna, wiek, niepełnosprawność i płeć.