Zełenski zaprasza polski biznes: Kto wcześniej przyjdzie, ten więcej zarobi

W środę przywódca Ukrainy przebywa z wizytą w Warszawie. Towarzyszy mu małżonka, Ołena. Podczas dzisiejszej wizyty prezydenta mają zostać podpisane dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy. Informację przekazał w mediach społecznościowych minister w KPRM Michał Dworczyk.

"W trakcie spotkania premier Morawiecki podpisze z prezydentem Zełenskim dokument dotyczący zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez Ukrainę. Równolegle zostaną podpisane dwa dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy oraz wzmocnienia współpracy między dwiema strategicznymi firmami z Polski i Ukrainy" - napisał Dworczyk na Twitterze.

Zełenski zaprasza polski biznes

Podczas wspólnej konferencji prasowej poruszono m.in. temat odbudowy Ukrainy. Prezydent Zełenski podkreślił, że polska pomoc dla Ukrainy zbliżyła oba narody.

– To będzie ważne przy odbudowie Ukrainy, to zbliży nasze biznesy, to dla nas ważne, by Polska była jednym z najbliższych partnerów w odbudowie Ukrainy. To powinno być korzystne. Chcemy, żeby polski biznes był jednym z liderów na naszym rynku, zapraszamy go bardzo serdecznie – mówił Zełenski.

W dalszej części wystąpienia ukraiński przywódca podkreślił, że jego kraj jest zainteresowany, aby w odbudowie Ukrainy Polska podjęła się "bardzo wielu projektów". – Wiemy, że polska posiada wiele biznesów które mają doświadczenie i pieniądze. Jesteśmy sąsiadami i tutaj kwestie logistyki są bardzo ważne – mówił.

Zełenski podkreślił również, że zaprasza firmy do odbudowy Ukrainy, gdyż "kto wcześniej przyjdzie, ten więcej zarobi".

Zełenski: Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie

W swoim wystąpieniu Zełenski złożył podziękowania Polsce za otrzymaną pomoc. – Chcę podziękować wspaniałemu narodowi polskiemu, za tę przyjaźń, za moc i siłę, z którą jesteście z nami od początku wojny. Chcę wam podziękować, że jesteście tak mocnymi sąsiadami i nie pozwalacie nam się załamać – mówił.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jeżeli Ukraina padnie to "Rosja się nie powstrzyma i pójdzie dalej".

Polityk podkreśli, że w tej wojnie ma żadnych kompromisów. – Nie oddamy żadnego dziecka, które zostało na siłę deportowane do Rosji, nie oddamy niepodległości. – Nie ma tu kompromisów. Traktujemy Polskę, jak prawdziwego przyjaciela na wieki. Dziękuję ci Andrzeju, że budowaliśmy tak dobre stosunki – dodał.

Czytaj też:

Prezydent po rozmowie z Zełenskim: Nie ma między nami tematów tabuCzytaj też:

Media: Zełenski podczas pobytu w Polsce wykona specjalny gest