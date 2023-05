Europoseł PiS: Nie jesteśmy w stanie zmienić klimatu

Złotowski oraz inni politycy byli gośćmi programu "Debata Dnia" na antenie Polsatu News. Tematem rozmowy była unijna polityka klimatyczna oraz pakiet Fit for 55, forsowany prze Brukselę jako odpowiedź na zmiany zachodzące w klimacie.

PiS przeciw unijnej polityce?

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że jego partia konsekwentnie sprzeciwiała się unijnym propozycjom zawartym w Fit for 55. Przeciwko temu stwierdzeniu zaprotestował Krzysztof Bosak z Konfederacji, który przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki zgodził się na kontrowersyjny unijny program. Złotowski ripostował, że zgoda szefa rządu była "tylko kierunkowa".

– Nie było mowy o konkretnych ograniczeniach, które ogromne pieniądze będą kosztowały nie tylko każdego Polaka, ale i Europejczyka – powiedział.

Daremne wysiłki

W toku dyskusji polityk tłumaczył m.in. skąd w celach programu znalazła się redukcja emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku. Otóż wskaźnik ten nie został opracowany na podstawie danych naukowych, ale za pomocą "licytacji" w Parlamencie Europejskim.

– W UE wychowuje się tak niektórych młodych ludzi, że oni np. zakładają stowarzyszenie "Ostatnie pokolenie" i oni rzeczywiście uważają, że po nich to już jest katastrofa i wymarcie życia na Ziemi. Otóż tak nie jest. To są fałszywe przesłanki i to niestety odbywa się na naszych oczach – powiedział Złotowski.

Polityk przekonywał, że wysiłki UE w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych nie wpłyną na ogólną kondycję klimatu, ponieważ CO2 i inne związki będą emitowane przez pozostałe państwa na świecie. Złotowski wskazywał także, że człowiek nie jest w stanie zmienić klimatu.

– Nie jesteśmy w stanie zmienić klimatu, dlatego, że klimat zależy od miliarda miliardów czynników na raz, a KE wzięła sobie za cel tylko jeden z tych czynników, czyli emisję gazów cieplarnianych. To jest oczywisty błąd – powiedział.

