Nowa błogosławiona w Kościele. Papież Franciszek beatyfikował s. Annę od Jezusa

W dniach 26-29 września Ojciec Święty przebywał z wizytą w Belgii. W ostatnim dniu pielgrzymki, podczas głównej Mszy św. na Stadionie Króla Baudouina w Brukseli, papież beatyfikował karmelitankę bosą, siostrę Annę od Jezusa de Lobera y Torres. W Eucharystii wzięli udział m.in. król Belgii Filip z królową Matyldą oraz Wielki Książę Luksemburga Henryk i Wielka Księżna Maria.

S. Anna od Jezusa de Lobera y Torres żyła na przełomie XVI i XVII wieku. Pochodziła z Hiszpanii, ale prawie 20 lat jako karmelitanka bosa spędziła w Belgii. Tu założyła kilka klasztorów swego zakonu w duchu reform, które do Karmelu wprowadziła św. Teresa od Jezusa, z którą s. Annę łączyła głęboka przyjaźń. Ufundowała też pierwsze klasztory we Francji oraz, jako pierwsza, sprowadziła karmelitanki bose do Polski.

Franciszek: W Kościele nie ma miejsca na wykorzystywanie seksualne

"Wszyscy przez chrzest otrzymaliśmy misję w Kościele. Ale jest to dar, a nie tytuł do chluby. Wspólnota wierzących nie jest kręgiem uprzywilejowanych, jest rodziną zbawionych" – mówił Franciszek podczas homilii. Dodał, że bez łaski Boga człowiek nie może nic sam uczynić. "Egoizm, jak wszystko, co stanowi przeszkodę dla miłości, jest «zgorszeniem», ponieważ uciska maluczkich, poniżając godność ludzi i tłumiąc wołanie ubogich" – wskazywał papież.

W czasie homilii Ojciec Święty zwrócił uwagę rownież na problem wykorzystywania seksualnego w Kościele. Podreślił stanowczo, że w Kościele "nie ma miejsca na wykorzystywanie seksualne oraz na tuszowanie takich czynów". "Zło nie może być ukrywane, musi zostać ujawnione. I niech sprawca zostanie osądzony: świecki, świecka, ksiądz czy biskup, niech zostanie osądzony!” – apelował Franciszek.

Podczas Mszy św. papież Franciszek zapowiedział także rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego króla Baudouina.

