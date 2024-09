Koronka na Ulicach Miast Świata. W tym roku w intencji powodzian

Zespół Iskra Bożego Miłosierdzia z Łodzi oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Białegostoku zapraszają do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Organizatorzy zachęcają, by 28 września o godz. 15 zgromadzić się na wspólnej modlitwie. "O tej samej godzinie, tego samego dnia, stanąć na ulicy, na więziennym dziedzińcu, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem i połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówić wraz z nami Koronkę do Bożego Miłosierdzia" – czytamy na stronie.

Wspólna modlitwa organizowana jest już nie pierwszy raz. Co roku wydarzenie łączy na wspólnej modlitwie wielu wiernych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 28 września to rocznica beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, której Pan Jezus przekazał Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Intencje tegorocznej modlitwy

Jak wskazują organizatorzy, modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia to "dla świata nic nie znaczący kwadrans, ale dla Boga to wielkie wołanie grzeszników". W tym roku modlitwa obejmie następujące intencje:

1. Aby w Panu Bogu pokładać nadzieje stawiając Go na pierwszym miejscu w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym.

2. Za Kościół Boży, aby wiernie i konsekwentnie bronił depozytu wiary i moralności.

3. Za biskupów i księży, aby byli kapłanami według Serca Jezusowego.

4. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.

5. O poszanowanie życia ludzkiego – od poczęcia do naturalnej śmierci.

6. O pokój na całym świecie, zwłaszcza w miejscach wojen i niepokoju, a szczególnie za Haiti ogarnięte zamętem i bezprawiem.

7. Za wszelkich więźniów, a zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia, którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie

8. O powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów.

9. Za żołnierzy i obrońców granic, aby skutecznie i godnie bronili ojczyzny.

10.Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Modlitwa w intencji powodzian

Organizatorzy apelują, by w tym roku szczególną modlitwą otoczyć także powodzian.

Miłosierny Panie, Zabierz strach, przywróć nadzieję, przyślij siostry i Braci do pomocy. Nie pozwól, byśmy zwątpili w Twoje miłosierdzie i daj w sercu pokój, którego nie zatopi żadna woda. Bądź nam pocieszeniem i ucieczką, wybacz nam nasze winy i przyjmij cierpienie, które znosimy w pokorze, Ratuj naszą doczesność, byśmy mogli przygotować się na wieczność…

