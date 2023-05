Brytyjski dziennik: Do 2030 r. Polska będzie bogatsza od Wielkiej Brytanii

Do 2030 r. Polska będzie bogatsza od Wielkiej Brytanii – czas to zauważyć – wskazuje brytyjski dziennik "The Daily Telegraph".

Daniel Johnson z dziennika "The Daily Telegraph" zauważył, że "Polska szybko staje się nowym środkowoeuropejskim supermocarstwem". "Polska jest na dobrej drodze, by stać się bogatsza od Wielkiej Brytanii do 2030 r. (...) Warszawa wykorzystuje siłę gospodarczą, aby przekształcić kraj w potęgę militarną, która ma odstraszać rosyjskiego agresora u drzwi. Jej gotowość do przeciwstawienia się Moskwie zyskała także sojuszników wśród wielu sąsiednich krajów" – możemy przeczytać. Odpowiedzialna rola Polski Autor artykułu zwrócił uwagę na odpowiedzialną rolę Polski w pomocy Ukrainie podczas wojny. Gazeta zaznaczyła także, że nasz kraj może wkrótce posiadać największe i najlepsze zdolności do walki lądowej spośród wszystkich europejskich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Polskie wydatki na obronność będą ponad dwukrotnie wyższe niż innych głównych członków kontynentalnego NATO: Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii oraz znacznie wyższe niż w Wielkiej Brytanii, która planuje osiągnąć poziom 2,5 proc. PKB wydatków na armię do 2030 r. (...) Polskie zbrojenia mają na celu nie tylko odstraszenie Rosji, (...) ale także wywarcie presji na Niemcy" – czytamy w tekście. "Z polskiej perspektywy niemiecka słabość militarna i samozadowolenie z Ukrainy są irytujące, ale nie zaskakujące, biorąc pod uwagę skandalicznie bliskie stosunki niemieckich przywódców politycznych i biznesowych z reżimem Władimira Putina" – podkreślił Daniel Johnson. "Francja również nie wzbudza zaufania. (...) Brak przywództwa z Berlina i Paryża stworzył lukę, a Warszawa z radością ją wypełnia" – dodał. "The Daily Telegraph" stwierdziło też, że nasz kraj dokonał "cudu gospodarczego". Jak wskazała gazeta, PKB na mieszkańca Polski wzrósł ponad dwukrotnie; dla kontrastu PKB na mieszkańca w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech wzrósł w tym samym okresie między 15 a 24 proc. Czytaj też:

Kierwiński: Rosja przegrywa wojnę na Ukrainie, Polskę przedstawia jako głównego wrogaCzytaj też:

"Plany napaści na Niemcy". Rosyjska propaganda uderza w Polskę