Zmarł 8-latek, którego skatował ojczym. Lis wykorzystuje tragedię do ataku na PiS

W poniedziałek zmarł 8-letni Kamil, który trafił do szpitala po tym jak został zmaltretowany przez swojego ojczyma. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach walczyli o jego życie przez 35 dni.

Jak relacjonowani lekarze z górnośląskiego szpitala, dziecko miało rozległe obrażenia, które powstały co najmniej kilka dni przed tym jak ośmiolatek trafił do szpitala 3 kwietnia. Było to oparzenie głowy, tułowia i kończyn oraz złamania kończyn. Tragedii chłopca miała przyglądać się jego matka, która nie reagowała kiedy ojczym chłopca znęcał się nad nim.

Oburzające wpisy Lisa i ataki na PiS

Informacja o śmierci dziecka wywołała falę komentarzy, a wiele osób wskazuje na potrzebę wprowadzenia zmian w systemie, tak aby zapobiec podobnym tragedią. Tymczasem jednak były redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis wykorzystał tragedię do zaatakowania obozu rządzącego.

"Zakatowanego ośmiolatka Kaczyński już nie uratuje przed seksualizacją. Gdzie było państwo PiS gdy dziecko można było ocalić przed katem i uratować przed śmiercią?" – napisał w jednym z serii wspiów dziennikarz. Lis odniósł się w ten sposób do ogłoszonej – przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i marszałek Sejmu Elżbietę Witek – w ubiegłym tygodniu inicjatywę ustawodawczą, mająca na celu zatrzymanie seksualizacji dzieci. Jej autorzy, którzy domagają się ochrony najmłodszych w przedszkolach oraz szkołach, rozpoczęli właśnie zbiórkę podpisów pod projektem.

Niestosowność wpisów Lisa krytykują w mediach społecznościowych nawet przeciwnicy obozu rządzącego. "Nie lubię i nie popieram PiS, ale takie insynuacje są obrzydliwe" – skomentował wpis poseł niezrzeszony (dawniej z Kukiz'15-Koalicji Polskiej) Paweł Szramka.

"Niech Pan się opanuje! Gdzie był MOPS? Gdzie była Szkoła? Gdzie byli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, sąsiedzi, dzielnicowy? Gdzie byli? Niestety w głębokim poważaniu mieli los chłopca. Nienawiść do Kaczyńskiego już dawno Pana przerosła" – wskazała natomiast założycielka partii "Mam dość" Marianna Schreiber.

"Czy za rządów Pańskich faworytów nie zdarzały się takie sytuacje? Ależ Pańska obłuda jest obrzydliwa" – stwierdził publicysta Filip Memches.

