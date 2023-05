"Bardzo poważna sprawa". Wiceszef MSZ: Dlatego został wezwany ambasador Rosji

W niedzielę rano Straż Graniczna poinformowała o niebezpiecznym incydencie z udziałem rosyjskiego samolotu. Kilka dni wcześniej, do samolotu polskiej Straży Granicznej, biorącego udział w misji nad Morzem Czarnym, trzy razy zbliżył się rosyjski myśliwiec, wykonując agresywne i niebezpieczne manewry.

W odpowiedzi strona Polska wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej do siedziby MSZ, gdzie Siergiejowi Andriejewowi wręczony notę protestacyjną.

Defensywne stanowisko

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński wskazywał podczas rozmowy na antenie Polskiego Radia 24, że sytuacje wzywania ambasadora Rosji do siedziby MSZ są w ostatnim okresie bardzo częste. Siergiej Andriejew reaguje na nie w pewien określony sposób.

– Ambasador Andriejew funkcjonuje od dłuższego czasu w taki sposób: my go wzywamy, już nie jestem w stanie zliczyć ile razy, przekazując mu nasze bardzo jednoznaczne stanowisko. Przyjmuje to jako funkcjonariusz tego państwa [Rosji - przyp. red.]. Jego reakcją najczęściej jest absolutne odrzucenia naszego stanowiska. On działa zgodnie z instrukcjami z Kremla – stwierdził wiceszef MSZ.

Jabłoński przyznał, że Andriejew przekazuje otrzymaną notę protestacyjną do Moskwy, zgodnie z zapisami Konwencji Wiedeńskiej. Jednak taka postawa wyklucza możliwość dialogu.

Incydent z samolotem

Jabłoński nawiązał także do incydentu z polskim samolotem. Jak powiedział, jest to "bardzo poważna sprawa", a Polska będzie domagała się zaprzestania takich działań. Jeśli jednak będą się one powtarzały, wtedy Warszawa ma podjąć zdecydowane kroki.

– Domagamy się od Rosji, aby zaprzestała działań prowokacyjnych wymierzonych w Polskę. Tego rodzaju incydenty absolutnie nie powinny mieć miejsca i jeżeli będą się powtarzały, spotkają się z zdecydowaną odpowiedzią – stwierdził.

