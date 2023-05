Neumann: Mamy lepszy program niż PiS

Podczas konwencji programowej PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od przyszłego roku wzrośnie kwota świadczenia "500 plus" . – To będzie "800 Plus" – ogłosił prezes PiS.

– My mówimy jasno i wyraźnie, że to co dane, nie zostanie odebrane i tu zdania nie zmienimy. Mamy lepszy program, który aktywizuje kobiety – powiedział na antenie Polsat News Sławomir Neumann. Przypomniał propozycję Platformy Obywatelskiej w sprawie tzw. babciowego. – Dajemy je po to, by kobieta mogła wrócić do pracy, a dla dziecka znaleźć za te pieniądze opiekę. To jest policzone tak, że składki płacone za tę osobę po powrocie do pracy, podatki czy niebranie zasiłku, wyczerpuje tę kwotę. To jest aktywizujące. Program "500 Plus" nie dał żadnego boomu demograficznego, wręcz przeciwnie – mówił polityk PO.

Poseł został zapytany, dlaczego PO chce zostawić świadczenie. – Kaczyński trochę oddaje ludziom to, co zabrał przez podatek inflacyjny wprowadzony razem z Glapińskim. To nie jest coś, co byłoby nadzwyczajnym gestem ze strony PiS-u – zauważył Neumann.

"Dają to, co i tak jest bezpłatne"

Nowe obietnice PiS to także darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. – PiS już obiecywał bezpłatne leki dla seniorów. To się skończyło tak, że – jak wynika z badań – 95 proc. seniorów nie wykupiło przynajmniej jednej recepty, bo ich na to nie stać, a 80 proc. seniorów mówi, że wydatki na leki są najwyższym wydatkiem w ich budżecie i sobie go odmawiają – stwierdził Neumann.

Odniósł się także do propozycji darmowych autostrad państwowych. – Dzisiaj mamy tylko dwa odcinki płatnych autostrad. Między Wrocławiem a Sośnica i między Strykowem a Koninem. Wszystkie inne drogi ekspresowe i autostrady są bezpłatne, poza prywatnymi, które pozostaną płatne – podkreślił polityk opozycji. – Oni dają to co dzisiaj jest bezpłatne – podsumował.

