Nowe obietnice. Prof. Domański: Partie opozycyjne mogą naśladować, ale nie wyprzedzą PiS

W niedzielę, drugiego dnia "Programowego Ulu PiS", głos zabrał szef partii rządzącej. Padła ważna zapowiedź dot. sztandarowego programu społecznego PiS, czyli 500+. Kaczyński wskazał, że najprawdopodobniej nazwa świadczenia się nie zmieni. Od wielu miesięcy pojawiały się pytania, czy w obliczu inflacji, rządzący zdecydują się podwyższyć wartość świadczenia.

– Druga sprawa: bezpłatne leki od 65. roku życia. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych. Można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji — zapowiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński obiecał też, że jego partia wprowadzi "bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia". Kolejna obietnica to darmowe autostrady – najpierw państwowe, a z czasem także te prywatne.

Domański: PiS ma atut – wiarygodność

W rozmowie z portalem wPolityce.p prof. Henryk Domański wskazał, że PiS składając nowe obietnice, ma duży atut w postaci wiarygodności. "Jest to niewątpliwie element trwającej już kampanii. Atutem PiS jest tu przede wszystkim to, że do tej pory na ogół realizował swoje obietnice wyborcze w takim stopniu, w jakim to jest możliwe. Tego nie mogą powiedzieć inne, rządzące w Polsce przed 2015 roku gabinety. Zwłaszcza Platforma Obywatelska" – ocenia socjolog z PAN.

"Myślę po pierwsze, że ludzie słuchając Jarosława Kaczyńskiego oceniają, że będą mieć większe prawdopodobieństwo spełnienia tych obietnic, że PiS daje w tym względzie pewne gwarancje. Po drugie, że jest to kontynuacja polityki PiS-u realizowanej dosyć konsekwentnie od 2015 roku" – wyjaśnia ekspert. "Nie chodzi tylko o programy socjalne, wspieranie rodzin i walkę z nierównościami społecznymi. Te elementy strategii PiS zbliżają nas do Unii Europejskiej, o czym Kaczyński wczoraj mówił i to podkreślał" – przypomniał prof. Domański.

Czytaj też:

PiS nie będzie czekać z realizacją obietnic. Premier: Dla polskich rodzin!