"Zacharowa po raz kolejny atakuje Polaków i władze RP". Żaryn: Próbuje dzielić społeczeństwo

"Funkcjonariuszka propagandy Rosji, Maria Zacharowa, po raz kolejny atakuje Polaków i władze RP, realizując dezinformacyjne działania na rzecz strategicznych interesów Kremla. Zacharowa wykorzystuje taktykę działań informacyjnych, którą ostatnio Kreml odpuścił" – napisał we wtorek na portalu społecznościowym Twitter pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Stanisław Żaryn wskazał, że rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, komentując stan relacji Polska – Federacja Rosyjska, próbuje tłumaczyć antyrosyjskie nastawienie "niektórych" Polaków i zwraca uwagę na rzekome podziały w społeczeństwie w tym przedmiocie.

Zacharowa: Trzy kategorie

W Radiu Sputnik Maria Zacharowa stwierdziła, że "nie całe polskie społeczeństwo jest rusofobiczne”, a ci, którzy przejawiają niechęć wobec Federacji Rosyjskiej, dzielą się na trzy kategorie. Przedstawicielka rosyjskiego MSZ wymieniła polityków "wykonujących antyrosyjskie działania na zlecenie NATO i USA", dziennikarzy prowadzących "propagandowy, odczłowieczający coaching" oraz "dążących do zemsty potomków nazistów pokonanych przez Rosję w II wojnie światowej".

"Maria Zacharowa pełni jedną z kluczowych ról w rosyjskim systemie kłamstwa. Propagandzistka wykorzystuje każdą niekorzystną dla Rosji sytuację w relacjach z Polską do ataku na nasz kraj, oczerniania i oskarżania o rusofobię. Próbuje przy tym dzielić społeczeństwo polskie na rusofobów i rusofili, którzy popierają dobre relacje z Moskwą i rzekomo sprzeciwiają się »antyrosyjskiemu szaleństwu« władzy" – oznajmił pełnomocnik rządu Stanisław Żaryn we wtorkowym wpisie w mediach społecznościowych. "Zacharowa przypomina tym samym eksponowaną wcześniej, a wyciszoną w ostatnich miesiącach, taktykę dzielenia Polaków na dobrych i złych stanowiącą element antypolskiej propagandy Kremla. Słowa Zacharowej o »dobrych, prorosyjskich« grupach obecnych w społeczeństwie polskim to próba stymulowania ich do aktywności, zwłaszcza w kontekście zbliżających się w Polsce wyborów" – dodał.

"Asymetryczna reakcja"

W minionym tygodniu MSZ w Moskwie zezwoliło na "asymetryczną reakcję" na wycofanie przez Polskę środków z kont ambasady rosyjskiej w Warszawie.

Maria Zacharowa poinformowała, że w marcu 2022 r. konta ambasady RP w Moskwie zostały zablokowane, a środki na nich zamrożone. Podkreśliła przy tym, że blokada była odpowiedzią strony rosyjskiej na działania polskich władz.

Przypomnijmy, że 23 marca ubiegłego roku ambasador Rosji w Polsce przekazał wiadomość o zamrożeniu konta ambasady rosyjskiej w Warszawie i zajęciu mienia rosyjskiego, w szczególności budynku, w którym mieszkali dyplomaci.

